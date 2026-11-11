سرهنگ حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های ماینر قاچاق در یک منزل مسکونی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل موردنظر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از اخذ دستور قضایی و بازرسی از این منزل، موفق به کشف سه دستگاه ماینر شدند که فاقد مدارک قانونی و گمرکی مربوطه بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع مربوطه معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد پلیس با قاچاق کالا و تجهیزات غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک و موارد مرتبط با قاچاق، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.