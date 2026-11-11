به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افزودن ۴۳ فرد و حدود ۱۰۰ شرکت و نهاد حقوقی به فهرست تحریم‌های ضدروسی موافقت کردند.

یک منبع در بروکسل اعلام کرد این تصمیم در نشست کمیته نمایندگان دائم کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده است.

به گفته این منبع، تحریم‌های جدید از پیش برنامه‌ریزی شده بودند و ارتباطی با مذاکرات جاری در ابوظبی ندارند؛ مذاکراتی که نمایندگان اروپایی در آن حضور نداشتند.

وی افزود این محدودیت‌ها همچنین ارتباطی با بیست‌ودومین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه ندارند که همچنان در دست تهیه است.

تأیید این تصمیم در سطح نمایندگان دائم به این معناست که احتمالاً وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۱۶ نوامبر خود در بروکسل آن را تصویب خواهند کرد و تحریم‌ها از همان روز اجرایی می‌شوند.