به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه آرد و نان شهرستان بابل با اشاره به هزینه‌های گسترده دولت برای خرید گندم، حمل و تبدیل آن به آرد و توزیع این محصول اساسی اظهار کرد: منابع و یارانه‌های قابل توجهی برای تأمین نان مردم اختصاص می‌یابد و ضروری است این اعتبارات در مسیر تعیین‌شده مصرف شود و آرد تخصیصی به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

وی با اشاره به عملکرد سامانه نانینو افزود: این سامانه با وجود برخی ایرادات، ظرفیت مناسبی برای مدیریت و پایش عملکرد نانوایی‌ها دارد و بررسی عملکرد واحدهای خبازی استان در نیمه نخست سال نشان می‌دهد سهمیه تعداد زیادی از نانوایی‌ها بدون تغییر باقی مانده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین با اشاره به شناسایی مقادیری آرد خارج از شبکه توزیع، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و برخورد با تخلفات تأکید کرد و گفت: مقابله با انحراف آرد از شبکه رسمی، بخشی از مسئولیت دستگاه‌های متولی در حفظ منابع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.

جعفری با بیان اینکه افزایش یا ترمیم سهمیه نانوایی‌ها باید بر اساس بررسی کارشناسی و عملکرد واقعی واحدها انجام شود، تصریح کرد: نانوایی‌هایی که به‌صورت مکرر با کسری سهمیه ناشی از تخلف مواجه می‌شوند، پیش از هرگونه تصمیم برای ترمیم سهمیه باید نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: هدف از ساماندهی حوزه آرد و نان، ایجاد تعادل و عدالت در توزیع و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه‌های اختصاص‌یافته است و در این فرآیند، تأمین مستمر نان مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار داشته باشد.

مدیرکل غله مازندران در ادامه به موضوع آرد خانه‌پز روستایی اشاره کرد و گفت: مطابق ضوابط، این سهمیه برای خانوارهای ساکن روستا در نظر گرفته شده که نان مصرفی خود را در همان محل تهیه می‌کنند؛ از این رو شناسایی دریافت‌کنندگان واقعی و ثبت دقیق میزان آرد تحویلی در سامانه، نقش مهمی در شفافیت و نظارت بر توزیع دارد.

جعفری همچنین با قدردانی از پیگیری‌های فرماندار بابل در زمینه توسعه زیرساخت‌های دوگانه‌سوزی نانوایی‌ها و تأمین موتور برق مورد نیاز این واحدها، از آمادگی اداره‌کل غله برای پیگیری مسائل نانوایان در حوزه توزیع آرد و برگزاری آموزش‌های لازم برای استفاده صحیح از سامانه نانینو خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات واحدهای خبازی با آشنایی بیشتر نانوایان با ضوابط و نحوه ثبت صحیح عملکرد در سامانه قابل پیشگیری است و اداره‌کل غله نیز موضوعات مرتبط با اختیارات خود را برای بهبود شرایط فعالیت نانوایی‌ها دنبال خواهد کرد.