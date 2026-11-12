خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیکر مطهر شهدای گمنام در مدارس، فراتر از یک مراسم مناسبتی، فرصتی برای پیوند نسل امروز با نسلی است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور، از زندگی و آرزوهای خود برای دفاع از میهن گذشتند. دانش‌آموزانی که سال‌ها پس از دوران دفاع مقدس متولد شده‌اند و جنگ را تنها از طریق کتاب‌های درسی، روایت‌ها و تصاویر شناخته‌اند، با حضور پیکر شهدا در محیط مدرسه می‌توانند بخشی از این واقعیت تاریخی را از نزدیک لمس کنند.

در روزهایی که استان قزوین میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام است، حضور برخی از این شهدا در مدارس و برگزاری مراسم استقبال و وداع با آنان، بار دیگر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان را برجسته کرده است؛ اقدامی که می‌تواند مفاهیم ارزشمندی همچون فداکاری، مسئولیت‌پذیری، قدرشناسی از امنیت و حفظ هویت ملی را از سطح آموزش‌های نظری به تجربه‌ای عاطفی و ماندگار تبدیل کند.

حضور شهدا در مدارس پیوند نسل جدید با فرهنگ ایثار را تقویت می‌کند

حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی، امام جمعه اسفرورین، با تأکید بر تأثیر حضور پیکرهای مطهر شهدا در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: حضور شهدا در مدارس فرصتی ارزشمند برای آشنایی نزدیک‌تر دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و فداکاری و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان نسل جوان و شهداست.

وی افزود: دانش‌آموزان باید بدانند امنیت، آرامش و فرصت‌های رشد و پیشرفت امروز کشور به‌سادگی به دست نیامده و حاصل مجاهدت و جانفشانی کسانی است که برای دفاع از میهن و ارزش‌های خود از جانشان گذشتند.

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر ضرورت تببین این واقعیت برای نسل نوجوان خاطرنشان کرد: شناخت شهدا نباید به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید با معرفی سیره و اهداف آنان، نقش فداکاری‌هایشان در شکل‌گیری شرایط امروز کشور برای دانش‌آموزان تبیین شود.

زنده نگه‌داشتن یاد شهدا؛ مسئولیتی برای نسل‌های آینده

لیلا صادقی دانش اموز مقطع متوسطه دوم نیز با اشاره به تقارن حضور شهید گمنام با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در این روزهای عزاداری، میزبان شهیدی خوشنام هستیم و این فرصت ارزشمند برای ما فراهم شده است.

وی با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، افزود: پاسداشت نام و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، مسئولیتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان امروز، جنگ تحمیلی و شرایط آن دوران را تجربه نکرده‌اند و شناخت آنان از شهدا عمدتاً به روایت‌های تاریخی و برنامه‌های فرهنگی محدود می‌شود. از این منظر، حضور پیکر شهید در مدرسه می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری پرسش، گفت‌وگو و مطالعه بیشتر درباره زندگی و آرمان‌های شهدا باشد.

دانش‌آموزان از فداکاری شهدا تا مسئولیت ساختن آینده می‌گویند

اما اهمیت این حرکت را می‌توان از زاویه نگاه دانش‌آموزانی نیز بررسی کرد که از نزدیک میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بوده‌اند؛ نسلی که اگرچه دوران دفاع مقدس را ندیده، اما تلاش می‌کند نسبت خود را با آن تاریخ و فداکاری‌های صورت‌گرفته بشناسد.

زهرا خلج، دانش‌آموز قزوینی، با تأکید بر اهمیت شناخت شهدا برای نسل جوان اظهار کرد: ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که شاید سختی‌ها و حوادث دوران دفاع مقدس را از نزدیک تجربه نکرده باشیم و بسیاری از ما تنها نام شهدا را در کتاب‌های درسی یا برنامه‌های تلویزیونی شنیده باشیم.

وی افزود: وقتی درباره زندگی شهدا بیشتر مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم هر یک از آن‌ها مانند ما آرزوها، خانواده و برنامه‌هایی برای آینده داشتند، اما برای دفاع از کشور از خواسته‌ها و فرصت‌های زندگی خود گذشتند.

این دانش‌آموز خاطرنشان کرد: شناخت این فداکاری‌ها باعث می‌شود قدر امنیت و آرامش امروز را بیشتر بدانیم و در برابر آینده کشور احساس مسئولیت کنیم؛ چراکه وظیفه نسل ما تنها آشنایی با گذشته نیست، بلکه باید از تجربه‌ها و ارزش‌های آن دوران برای ساختن آینده‌ای بهتر بهره بگیریم.