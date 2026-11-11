به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در دیدار با ائمه جمعه خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از همراهی و حمایت‌های معنوی علما و ائمه جمعه اظهار کرد: آنچه در این مدت در استان محقق شده، حاصل تلاش جمعی مدیران، حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، همراهی ائمه جمعه و مشارکت مردم بوده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها ماندگار نیست و آنچه از مدیران به یادگار می‌ماند خدمت و تلاش برای مردم است، افزود: اگر در برخی حوزه‌ها توفیقاتی حاصل شده، نتیجه همکاری مجموعه مدیریتی استان بوده و بابت اقداماتی که هنوز به نتیجه نرسیده نیز از مردم و ائمه جمعه عذرخواهی می‌کنم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان بیان کرد: در شرایطی که طی دو سال اخیر کشور با جنگ و مسائل مختلف مواجه بوده، اعتبارات تملک دارایی‌های استان از کمتر از سه همت به ۱۲ همت افزایش یافته است.

هاشمی ادامه داد: در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیز حدود ۱۸ همت اعتبار جذب شده که بخش قابل توجهی از آن به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان اختصاص دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات استان در سطح ملی گفت: به مدیران تأکید کرده‌ام برای جذب اعتبار و رفع مشکلات مردم باید در وزارتخانه‌ها حضور پیدا کنند و تا حصول نتیجه پیگیر مطالبات باشند؛ چراکه با اعتبارات محدود استانی نمی‌توان پاسخگوی همه نیازهای خراسان جنوبی بود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب‌رسانی روستایی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۲۰ روستا از طرح‌های آب‌رسانی و تأمین آب پایدار بهره‌مند شده‌اند و در بخش احیای قنوات نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

هاشمی با بیان اینکه احیای هر قنات به معنای بازگشت زندگی به روستاهاست، افزود: در همین راستا ۶۰ رشته قنات احیا شده که آثار آن در تأمین آب و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی قابل مشاهده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: پروژه راه‌آهن استان که از مطالبات مهم مردم و از پروژه‌های آغازشده در دولت شهید رئیسی است، با وجود وقفه‌هایی در روند اجرا، همچنان از اولویت‌های پیگیری مدیریت استان به شمار می‌رود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان خبر داد و بیان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه از ۱۸ مگاوات به ۲۰۰ مگاوات رسیده و عملیات اجرایی طرح‌هایی با ظرفیت ۸۵۰ مگاوات نیز آغاز شده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت مرزی و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه اظهار کرد: توسعه مبادلات با افغانستان و استفاده از ظرفیت مرز ماهیرود از موضوعات مورد تأکید مدیریت استان است و در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام شده است.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی استان به چین گفت: در این سفر ۹ نشست کاربردی برگزار و چهار تفاهم‌نامه اصلی امضا شد که زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در جریان این سفر، مذاکرات و توافق‌هایی در زمینه صادرات محصولاتی از جمله زعفران، خرما و سایر ظرفیت‌های تولیدی استان انجام شد و موضوعاتی همچون سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و معادن نیز مورد توجه قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به ظرفیت بازار چین برای محصولات خراسان جنوبی تصریح کرد: باید از فرصت‌های ایجادشده برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان و توسعه صادرات استفاده کنیم و زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان جنوبی را فراهم آوریم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم استان گفت: بر اساس آمارهای رسمی، خراسان جنوبی در فروردین ۱۴۰۳ دومین استان گران کشور بود، اما در ۹ ماه متوالی اخیر روند شاخص‌های تورمی استان بهبود یافته است؛ البته این به معنای نبود گرانی و مشکلات معیشتی نیست و همچنان باید برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی میان ارکان مدیریتی استان اظهار کرد: همراهی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و ائمه جمعه از سرمایه‌های مهم استان است و این وحدت در پیگیری مسائل و حل مشکلات مردم نقش مؤثری دارد.

هاشمی همچنین به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی ائمه جمعه در حوزه‌های گردشگری، بهداشت، جوانی جمعیت و راه‌های مواصلاتی اشاره کرد و گفت: دغدغه‌های مطرح‌شده را یادداشت کرده‌ایم و برای پیگیری آن‌ها برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی با تأکید بر رعایت شئونات اسلامی در حوزه گردشگری افزود: کسی مخالف توسعه گردشگری نیست، اما توسعه این بخش باید با رعایت ضوابط و ارزش‌های اسلامی همراه باشد و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت نیز گفت: در این زمینه حدود ۱۰ هزار قطعه زمین در استان پیش‌بینی شده و لازم است دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری روند واگذاری زمین به متقاضیان را دنبال کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به تأمین سوخت و انرژی در فصل سرد سال گفت: خط انتقال گاز استان با اعتباری حدود پنج همت اجرا شده و پیشرفت آن به ۹۹ درصد رسیده است و با تکمیل مراحل آزمایش و بهره‌برداری، پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان آبان‌ماه گاز به خط جدید تزریق شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های تأمین گاز به معنای بی‌نیازی از صرفه‌جویی نیست و انتظار داریم ائمه جمعه نیز همچون گذشته در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی همراهی کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از همراهی ائمه جمعه و مردم استان گفت: مدیران باید برای حل مشکلات مردم از پشت میزهای خود خارج شوند و در میدان حضور داشته باشند؛ چراکه مردم با وجود همه دشواری‌ها پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند و وظیفه ما خدمت صادقانه و تلاش برای افزایش رضایتمندی آنان است.