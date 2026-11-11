به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار کرد: مقابله با بیماری تب دنگی نیازمند مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و شهروندان است و در این زمینه هیچ دستگاهی نباید نسبت به مسئولیت‌های خود بی‌تفاوت باشد.

فرماندار و رئیس شورای سلامت شهرستان دیلم با تأکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات شورای سلامت افزود: دستگاه‌های اجرایی باید همکاری مناسبی با شبکه بهداشت و درمان داشته باشند و برنامه‌ها و اقدامات ابلاغی در زمینه مقابله با پشه آئدس را با جدیت دنبال کنند.

فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت بهسازی محیط و حذف کانون‌های احتمالی تکثیر پشه آئدس بیان کرد: جمع‌آوری آب‌های راکد، ساماندهی لاستیک‌های مستعمل در مقابل واحدهای صنفی، جلوگیری از تجمع آب در گلدان‌ها، ظروف و محل تخلیه آب کولرها از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت مستمر در سطح شهر و روستاها مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی با بیان اینکه پیشگیری و کنترل بیماری‌های ناقل‌محور مستلزم توجه جدی به مسائل بهداشتی و محیطی است، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در پاکسازی محیط‌های عمومی، نظارت بر نقاط مستعد تجمع آب و اطلاع‌رسانی به شهروندان شد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره راه‌های انتقال و پیشگیری از بیماری تب دنگی تأکید کرد و گفت: شهروندان نیز باید با رعایت توصیه‌های بهداشتی و حذف محل‌های تجمع آب در منازل و محیط زندگی، در کنترل و پیشگیری از تکثیر پشه آئدس مشارکت کنند.

فرماندار دیلم در ادامه با اشاره به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی در زمینه بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا و کرونا، بر ضرورت رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در شرایط پرخطر، توجه به واکسیناسیون و مراقبت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

کاظمی در پایان خواستار تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با مجموعه بهداشت و درمان شهرستان شد و تصریح کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای سلامت، پیگیری مستمر برنامه‌های پیشگیرانه و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها از الزامات صیانت از سلامت عمومی جامعه است.