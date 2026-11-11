به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه نوزدهمین سوگواره مهر محرم ۱۴۰۵ در فرهنگسرای سمنان، با اشاره به بازخوردهای مثبت این رویداد فرهنگی و هنری، اظهار کرد: مهر محرم نمونه‌ای از نقش‌آفرینی فرهنگی و هنری مردم ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه این سوگواره هر سال با کیفیت بهتر و مشارکت گسترده‌تر عکاسان داخلی و خارجی برگزار می‌شود، افزود: چنین رویدادهایی در تبیین باورها و آرمان‌های اسلامی مردم ایران و بازتاب عشق و ارادت آنان به اهل‌بیت (ع) نقش مؤثری دارند.

مدیرکل دفتر ترویج و تبلیغ فعالیت‌های قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنر را یکی از ابزارهای مؤثر در ترویج ارزش‌های دینی، اسلامی و فرهنگی دانست و گفت: کشور ما از ظرفیت‌های هنری قابل توجهی برخوردار است که رشته عکاسی یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها برای به تصویر کشیدن باورها و آرمان‌های مردم ایران اسلامی به شمار می‌رود.

مجیدی با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی اثرگذار در کشور، تأکید کرد: سوگواره مهر محرم از جمله رویدادهای شاخص و تأثیرگذار در ترویج فرهنگ عاشورا محسوب می‌شود.

وی مهر محرم را حرکتی بزرگ در عرصه فرهنگ کشور توصیف کرد و افزود: این رویداد تلاش می‌کند ارادت مردم ایران اسلامی و شیعیان جهان به اهل‌بیت (ع) را در قالب آثار هنری ماندگار کرده و به نسل‌های آینده انتقال دهد.

مدیرکل دفتر ترویج و تبلیغ فعالیت‌های قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این سوگواره، بیان کرد: مهر محرم نمونه موفقی از راهبری فرهنگی و زمینه‌سازی برای مشارکت و کنشگری فرهنگی مردم در کشور است.

گفتنی است نوزدهمین سوگواره مهر محرم ۱۴۰۵ با محورهای مقاومت حسینی، آیین‌های عاشورایی، هیئت‌های خانگی، همدلی و مسئولیت اجتماعی و راهپیمایی اربعین در سمنان برگزار شد.