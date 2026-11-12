جلیل جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان کوثر با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی، توان موزه‌سازی دارد و میراث‌فرهنگی آماده همکاری با شهرداری گیوی در قالب تفاهمنامه و طرح «هر شهر یک موزه» برای ایجاد موزه در کوثر است.



وی افزود: اجرای این طرح به همکاری شهرداری‌ها و میراث‌فرهنگی بر پایه تفاهمنامه وزارتخانه‌های مربوط نیاز دارد و با وجود ساختمان اداری در کوثر، زمینه ایجاد موزه فراهم است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل گفت: بر همراهی در برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها برای معرفی ظرفیت‌های منطقه تأکید کرد و گفت: برای برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره زمستانی آماده‌ایم و پیشنهاد می‌شود همایش معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری کوثر با همکاری فرمانداری و میراث‌فرهنگی در بهار سال آینده برگزار شود.



جباری ادامه داد: برای جلب سرمایه‌گذار، شش موافقت اصولی بی‌نام برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری کوثر تهیه و آماده واگذاری به بخش خصوصی شده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل تأکید کرد: مطالعه و احیای بافت قدیم کوثر، نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌ها در مسیرهای منتهی به شهرستان و پیگیری جذب اعتبار برای مرمت، کاوش و مطالعه آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی نیز در دست اجراست.