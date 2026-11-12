به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقادر کهوری در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: گزارشی از وقوع تصادف در محور مواصلاتی بندرخمیر پس از منطقه کشار بالا و در مسیر کشار به دوستونی به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های کشار، چاهو، کهورستان و تازیان به محل حادثه اعزام شدند.

کهوری ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس و ارزیابی اولیه صحنه مشخص شد این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با ۲ خودروی سواری رخ داده و بیشتر مصدومان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و امدادی هفت مصدوم به بیمارستان شهید محمدی و پنج مصدوم دیگر به بیمارستان خلیج فارس بندرعباس منتقل شدند.

مسئول اورژانس پیش‌ بیمارستانی بندرخمیر در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه به شرایط جاده به ویژه هنگام تردد خودروهای حامل دانش‌آموزان، اصول ایمنی رانندگی را جدی بگیرند.

وی تأکید کرد: رعایت این موارد نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش خسارات جانی دارد.