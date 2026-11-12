سرهنگ علی حبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه شهروندان شهیدپرور و ولایت‌مدار دارالارشاد اردبیل را به حضور پرشور در آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس فراخوان کرد.

وی گفت: هم‌زمان با سالروز شهادت ام‌ابیها حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مردم اردبیل با شرکت در مراسم تشییع شهدای گمنام، در کنار ابراز ارادت به ساحت مقدس حضرت زهرا (س)، میثاق خود را با آرمان‌های شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید می‌کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، نمادی از پایبندی به راه شهدا و گرامیداشت مجاهدت مردانی است که گمنام رفتند تا عزت و امنیت ایران اسلامی استمرار یابد.

زمان مراسم: جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر تشییع: از میدان شریعتی به سمت میعادگاه جان‌فدایان، میدان بیعت (بازار)