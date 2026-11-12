به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح امروز پنج شنبه در دیدار با سازمان‌های مردم‌نهاد استان لرستان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم، توجه به نهادهای مدنی، محله‌محوری و تفویض اختیار به ارکان مختلف دولت در سطح استان‌هاست.

تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد

وی با تأکید بر اعتقاد دولت به نقش نهادهای مدنی در رشد و توسعه جامعه افزود: تقویت و ارتقای نهادهای مدنی از جمله مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی مورد حمایت دولت قرار دارد و در همین راستا، اقدامات ویژه‌ای برای تسهیل روند صدور مجوز فعالیت این مجموعه‌ها انجام شده است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد لرستان در دو سال اخیر نسبت به دوره‌های گذشته تصریح کرد: این استان با نگاه ویژه استاندار به حوزه مشارکت مدنی، به الگویی در سطح کشور تبدیل شده است.

ربیعی تأکید استاندار لرستان بر تشکیل خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان را نیز نشانه‌ای از توجه مدیریت ارشد استان به ساماندهی، تقویت و توسعه فعالیت تشکل‌های مدنی دانست.