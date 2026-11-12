به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات برنامه‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در کرمانشاه اعلام شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر این شهدا پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان غدیر و هم‌زمان با اجتماع «نحن المنتقمون» برگزار خواهد شد.

همچنین آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، جمعه ۲۲ آبان‌ماه و هم‌زمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برنامه‌ریزی شده است.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب آغاز می‌شود و تشییع‌کنندگان پیکر شهدا را به سمت مسجد جامع همراهی خواهند کرد.

این برنامه‌ها با هدف وداع و تجلیل از مقام شهدای گمنام و هم‌زمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.