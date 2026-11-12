به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه و آغاز عملیات اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن ۶۵۹ واحدی قصرشیرین، عصر پنجشنبه ۲۱ آبان با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر حسینی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام‌جمعه قصرشیرین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان در شهرک قصرجدید برگزار شد.

این پروژه پس از پیگیری‌های انجام‌شده و الحاق زمین به محدوده شهری، به مرحله اجرا رسیده است. در قالب این طرح، زمین‌ها به‌صورت تک‌واحدی و در چارچوب گروه ساخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

یکی از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل اجرای پروژه، حذف هزینه‌های آماده‌سازی و خاکبرداری از دوش متقاضیان است؛ موضوعی که با پیگیری استاندار کرمانشاه و موافقت وزیر راه و شهرسازی محقق شده و می‌تواند روند ساخت واحدها را تسریع کند.

در این مراسم همچنین بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک، از جمله آب، برق و گاز تأکید شد. پیش‌بینی فضاهای آموزشی و فرهنگی و ایجاد پارک نیز از دیگر نیازهای مطرح‌شده برای تکمیل خدمات این محدوده بود.

مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان حاضر در مراسم نیز آمادگی خود را برای همکاری در تأمین زیرساخت‌های ضروری این پروژه اعلام کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، آغاز هم‌زمان عملیات ساخت واحدهای مسکونی و نظارت مستمر بر مراحل اجرا در دستور کار قرار دارد.

هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای این پروژه، تکمیل واحدهای مسکونی و آماده‌سازی آن‌ها برای بهره‌برداری در مدت یک سال است.