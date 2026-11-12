به گزارش خبرنگار مهر، در جهان پر از هیاهوی امروز که روایت‌های مخدوش، تاریخ را به نفع ظالمان بازنویسی می‌کنند، پادکست «زیتون تلخ» متولد شد تا بهانه‌ای باشد برای یک یادآوری بزرگ: «مقاومت مظلوم است اما تسلیم‌پذیر نیست!» این فریاد، دعوت به بیداری، مقاومت و حفظ حافظه تاریخی است.

فصل اول «زیتون تلخ» در ۱۰ اپیزود، به سراغ ناگفته‌ها، زخم‌ها و روایت‌های انسانی رفت؛ از قصه تکان‌دهنده دختری به نام «دلال مغربی» که در برابر اشغال ایستاد، تا غرش غیرمنتظره و کامبک سنگین حزب‌الله در ماجرای «ما نکشتیم»؛ از اسارت و مقاومت فراپهلویی «سمیر قنطار» تا درخشش دوربین «فاطمه حسونه» که نخواست فقط یک خبر فوری باشد و شهادتی پرسروصدا خواست؛ و از حماسۀ «فاتح بارلو» و فریب بزرگ نظامی تا روایت‌های عمیق دیگری که تاریخ مقاومت را از لایۀ فراموشی بیرون کشیدند.

بنیان و فلسفه شکل‌گیری این پادکست‌ها بر دو اصل استوار بوده است:

۱. فلسطین و مقاومت، کلی قصه دارد؛ قصه‌های جذاب و شنیده‌نشده از قهرمان‌های گمنام.

۲. مقاومت مظلوم است، اما تسلیم نیست.

این دو گزاره، فراتر از شعارهای مرسوم، ماهیت انسان‌شناختی مقاومت را به تصویر می‌کشند. تاریخ فلسطین، لبنان و منطقه تنها مجموعه‌ای از ارقام، تاریخ‌های وقوع جنگ یا اعلامیه‌های خشک سیاسی نیست؛ تاریخِ «تپش قلب انسان‌ها» در کوچه‌پس‌کوچه‌های غزه، در ساحل نهاریا، در اتوبوس‌های تل‌آویو و در سنگرهای انصاریه است. هر کدام از این ۱۰ روایت، شهادت می‌دهند که پشت هر رواقعه، یک انسان با تمام عواطف، آرزوها، دغدغه‌ها و رنج‌هایش ایستاده است.

اما چرا این قصه‌ها اهمیت دارند؟ امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که روایت، قدرتمندترین ابزار برای درگیر کردن سینما، تلویزیون، موسیقی، ادبیات و سایر هنرها با موضوع حیاتی مقاومت است. هنر و رسانه، زبانِ مشترک جهانیان است. مخاطب امروزی _ به‌ویژه نسل جوان و پویایی که تشنه حقیقت است_ با بخش‌نامه‌ها و تحلیل‌های خشک متقاعد نمی‌شود؛ او باید با «قصه‌ها» زندگی کند. وقتی روایت دلال مغربی با شجاعت بی‌بدیلش، یا آرزوی فاطمه حسونه برای ثبت تصویری که تاریخ آن را فراموش نکند، در قالب درام و مستند روایت می‌شود، مقاومت از یک مفهوم دور دست به تجربه‌ای زیسته و ملموس تبدیل می‌گردد.

روایت و قصه، پل میان جغرافیای محلی مقاومت و وجدان بیدار جهانی است. وقتی سینما و تلویزیون و موسیقی ما بیاموزد که به جای کلیشه‌سازی، به سراغ لایه‌های انسانی، قهرمان‌های گمنام، شکست‌ها و پیروزی‌های مبهوت‌کننده (مانند آنچه در انصاریه یا فاتح بارلو رخ داد) برود، آنگاه هنر، سلاحی برنده‌تر از ترکش و گلوله خواهد شد. پادکست «زیتون تلخ» تلاش کرد ثابت کند که مقاومت جریان زنده زندگی است؛ جریانی که در آن یک اسیر همچون سمیر قنطار به نماد همبستگی یک ملت تبدیل می‌شود، یا یک دختر بچۀ شش ساله؛ هند رجب با آخرین نفس‌هایش در غزه، جهان تاریک را وادار به تماشای حقیقت می‌کند.

این یادداشت، آغازی بود بر روایتی که ادامه‌دار خواهد بود؛ قرار است برای هر یک از اپیزودهای این پادکست، یادداشتی تحلیلی و مکتوب تقدیم نگاه شما همراهان عزیز شود.

ناگفته نماند که خلق این اثر و به ثمر نشستن پادکست «زیتون تلخ»، حاصل همت و زحمات شبانه‌روزی یک تیم حرفه‌ای و دغدغه‌مند است؛ به کارگردانی هنرمندانۀ امیر مهریزدان، گویندگی دلنشین و اثرگذار محمدرضا ابوالحسنی، و تلاش تمامی عزیزانی که در گروه نویسندگان و تنظیم‌کنندگان صدا مایه گذاشتند تا این قصه‌ها جان بگیرند.