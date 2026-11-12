به گزارش خبرگزاری مهر،شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اعلام کرد: شهدا در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی، درس عزت، کرامت، شرافت، ایثار و فداکاری را به ما آموخته‌اند و هرچه داریم، به برکت وجود شهداست.

با تدبیر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و در پی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی شرکت شهربان و حریم‌بان، ۱۰۱ نیروی انضباط شهری به همراه ۳۹ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت، با همکاری شهرداری مناطق ۶، ۱۱ و ۱۲ در هفت محور مستقر می‌شوند.

این نیروها با همراهی عوامل پلیس راهور در مسیر مراسم از مقابل درِ اصلی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب تا خیابان حافظ و از آنجا تا معراج شهدا، برای برقراری انضباط شهری و همکاری در مدیریت معابر و انسداد مسیرها فعالیت خواهند کرد.

نیروهای اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان از ساعت ۵:۳۰ صبح روز جمعه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در محورهای تعیین‌شده مستقر می‌شوند و خدمت‌رسانی آنان تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت. پیشگیری از بساط‌گستری و سد معبر با هدف تسهیل تردد شهروندان و حفظ انضباط معابر عمومی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.