به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز پنج شنبه در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد استان با دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در امور مختلف اظهار داشت: شکل‌گیری، استقرار، استمرار و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی با حضور و مشارکت مردم گره خورده و دولت چهاردهم نیز بر این باور است که مردم باید در همه امور نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه تأسیس و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در همین راستا ضرورتی انکارناپذیر است، افزود: در استان لرستان نیز همسو با سیاست دولت، طی دو سال اخیر ۱۰۰ سمن در حوزه‌های مختلف شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

استاندار لرستان با اشاره به فعالیت ۲۵۰ سازمان مردم‌نهاد در استان عنوان کرد: این تشکل‌ها در حوزه‌هایی از جمله امور خیریه، آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیست فعالیت می‌کنند.

شاهرخی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از سازمان‌های مردم‌نهاد، از راه‌اندازی خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان خبر داد و گفت: حمایت و همراهی لازم برای فعالیت و تقویت این تشکل‌ها انجام خواهد شد.