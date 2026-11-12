به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان‌شرقی، تکمیل محور ریلی سرخس ـ چشمه‌ثریا را از طرح‌های راهبردی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای آن تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: اجرای این طرح با تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان دنبال می‌شود و وزارت راه و شهرسازی نیز مراحل اجرایی آن را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تصویب اجرای این پروژه در شورای عالی اقتصاد افزود: با فراهم شدن این مقدمات، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح باشیم.

ذاکری همچنین با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: مسائل و موانع پیش‌روی طرح‌های استان را به وزیر راه و شهرسازی گزارش خواهم کرد تا دستورات لازم برای رفع مشکلات و تسهیل روند اجرای پروژه‌ها صادر شود.