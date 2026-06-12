۴ تن خیارشور و ترشی غیربهداشتی در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاووس کریمی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نتایج بازرسی‌های کارشناسان بهداشت محیط این مرکز اظهار کرد: در جریان بازدید از یکی از مناطق حاشیه‌ای غرب اهواز، یک انبار و کارگاه غیرمجاز تولید و عرضه خیارشور و ترشیجات که فاقد شرایط بهداشتی و مجوزهای صنفی و بهداشتی بود شناسایی شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه، محصولات تولید شده در این کارگاه توقیف شد و به دلیل شرایط غیربهداشتی محل و مشکوک بودن محصولات به استفاده از مواد شیمیایی و اسیدی، نمونه‌برداری‌های لازم انجام گرفت.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز تصریح کرد: نمونه‌های اخذ شده برای بررسی دقیق‌تر به آزمایشگاه مواد غذایی و آزمایشگاه مرکزی معاونت غذا و دارو ارسال شد.

کریمی بیان کرد: پس از تأیید غیرقابل مصرف بودن محصولات، بیش از چهار تن خیارشور و ترشیجات کشف شده با حضور کارشناسان بهداشت محیط ضبط و معدوم‌سازی شد.