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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

فرمانده انتظامی پاکدشت خبر داد؛

کشف۷ تن عسل تقلبی در پاکدشت/کارگاه غیر مجاز پلمب شد

کشف۷ تن عسل تقلبی در پاکدشت/کارگاه غیر مجاز پلمب شد

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از کشف۷ تن عسل تقلبی در پاکدشت خبر داد و گفت: این کارگاه غیر مجاز با دستور قضایی پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قباد خنجری بعد از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری کارشناسان معاونت غذا و دارو، مرکز بهداشت شهرستان پاکدشت کارگاه غیرمجاز تولید عسل تقلبی در این شهرستان شناسایی و با حکم دستگاه قضایی تمام محصولات تقلبی و مواد اولیه و تجهیزات تولید و بسته بندی شهد تقلبی ضبط و کارگاه تعطیل و پلمب شد.

وی بیان داشت: در این کارگاه ۷ تن عسل غیر بهداشتی و تقلبی و مقادیرقابل توجه مواد اولیه مورد استفاده جهت تولید شهد تقلبی از قبیل شکر، فروکتوز، اسید سیتریک و گلوکز صنعتی، ظروف شیشه ای و لیبل های تقلبی و تجهیزات و لوازم مورد استفاده جهت تولید و بسته بندی شهد عسل تقلبی کشف شد و این محصولات که در شیشه های یک کیلوگرمی با نام برند های معروف آماده روانه بازار مصرف بود توقیف شد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت با بیان اینکه اقلام کشف شده با دستور قضایی ضبط و اقدامات قانونی لازم جهت تحت پیگرد قرار گرفتن متخلفان در حال انجام است افزود: هیچ یک از بسته های عسل تولید شده روانه بازار نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تهدید سلامت مردم خط قرمز پلیس و مراجع قضایی است،  متذکر شد: در برخورد با متخلفان بهداشتی به هیچ عنوان اغماض و چشم پوشی صورت نمی پذیرد.

خنجری در عین حال تاکید کرد که در این زمینه انتظار است شهروندان پاکدشت در صورت مشاهده چنین مواردی که با تقلب در تولیدات غذایی و یا عدم رعایت موازین بهداشتی، سلامتی مردم را به مخاطره می اندازند مراتب را به مسئولین اطلاع دهند واطمینان خاطر داشته باشند که اقدام فوری و جدی صورت می پذیرد.

کد مطلب 4440663

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