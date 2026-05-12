  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

خرید هیجانی عامل کمبود مقطعی شیرخشک در خوزستان بود

خرید هیجانی عامل کمبود مقطعی شیرخشک در خوزستان بود

اهواز - سرپرست معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت:کمبودهای مقطعی شیرخشک در خوزستان ناشی ازخریدهای هیجانی مردم بود و با وجود سهمیه ۵۴۰ هزار قوطی،لیش از ۷۹۳ هزار قوطی وارد استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری کایدان ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: عدم تخصیص به موقع ارز و مشکل انتقال ارز، کل زنجیره تامین دارو را تحت الشعاع قرار می دهد و به آن فشار وارد می کند.

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مسیرهای پروازی در طول جنگ بسته بود و واردات با کندی صورت می گرفت اما محموله های دارویی خوبی در این ایام وارد کشور شد.

وی ادامه داد: در این ایام، شرکت های دارویی که در تولید تأثیر داشتند نیز آسیب هایی دیدند اما کار متوقف نشد.

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه حداقل یک هزار و ۱۷۲ مورد بازدید از مراکز دارویی و شیرخشک صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین تاب آوری دارویی را حداقل دو ماه افزایش دادیم و ۱۲۶ قلم داروی استراتژیک پایش شد.

حیدری کایدان ادامه داد: بر ۱۰۶ دارو نیز کنترل دقیق صورت گرفت. در حوزه موادی مثل سرم ها و محلول ها تا یک ماه و نیم تاب آوری را بالا برده ایم.

وی با اعلام اینکه در بخش انسولین برندهای وارداتی کمبودهایی وجود داشت، گفت: این مساله را حل کردیم همچنین پیگیری های لازم برای داروهای بیماران خاص انجام شد.

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز به مساله شیرخشک اشاره و عنوان کرد: در این خصوص حداقل ۲۸۰ تماس داشتیم که مردم مورد راهنمایی قرار گرفتند؛ سهمیه شیرخشک خوزستان ۵۴۰ هزار قوطی است که بیش از ۷۹۳ هزار قوطی وارد کرده ایم و محدودیت های مقطعی ایجاد شده به دلیل خریدهای هیجانی مردم بود.

وی تاکید کرد: با مشکل افزایش قیمت مواد اولیه دارویی مواجه شده ایک که آزاد شدن ارز بر آن تاثیر داشت اما مقطعی بوده و بیمه آن ها را پوشش داده زیرا سیاست سازمان این بود که مه فشار کمتری به جیب مردم وارد شود.

کد مطلب 6828119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه