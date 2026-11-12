به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر پنجشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرترکمن اظهار کرد: این شهر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ساحلی، فرهنگی و اقتصادی، جایگاه مهمی در گردشگری استان دارد، اما منافع حاصل از حضور گردشگران باید بیش از گذشته در اشتغال، درآمد مردم، بهبود فضای شهری و ارتقای خدمات گردشگری نمایان شود.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: باید مطالعات جامعی برای آینده گردشگری بندرترکمن تهیه و پس از طرح در شورای برنامه‌ریزی استان، وظایف و تعهدات هر دستگاه مشخص شود تا روند اجرای برنامه‌ها با تقسیم کار روشن دنبال شود.

فعالی همچنین ارتقای ورودی‌های شهر، سامان‌دهی جداره‌ها و بهبود فضاهای عمومی را از الزامات توسعه گردشگری بندرترکمن برشمرد و خواستار مشارکت شهرداری، شورای شهر و دستگاه‌های مسئول در اجرای این برنامه‌ها شد.

اسکله بندرترکمن در مسیر تبدیل‌شدن به قطب سرمایه‌گذاری گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به بازگشت عرصه اسکله به مدیریت شهری گفت: این اتفاق فرصت مناسبی برای تعریف فعالیت‌های جدید گردشگری و ورود سرمایه‌گذاران فراهم کرده است و ضروری است با استفاده از مشاوران تخصصی، طرحی جامع برای سامان‌دهی و جانمایی امکانات مورد نیاز این محدوده تهیه شود.

وی ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی دارد برای طرح گردشگری اسکله موافقت اصولی صادر کند تا شهرداری بتواند بر اساس برنامه‌ای مشخص، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران را در بخش‌های مختلف فراهم کند.

فعالی با اشاره به ظرفیت ایجاد رستوران، فضاهای تفریحی و بازی، نمایشگاه و امکانات اقامتی در این محدوده اظهار کرد: این فعالیت‌ها باید در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف شوند و موقعیت زمین، نوع خدمات، مراحل اجرا، امتیازها و تعهدات طرفین در قراردادها به‌روشنی مشخص باشد.

وی استفاده از الگوهای مشارکتی و قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری را از راهکارهای جذب سرمایه دانست و افزود: شهرداری می‌تواند برای بخش‌های مختلف مجموعه، بهره‌بردار انتخاب کند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز در زمینه تسهیل فرایندهای گردشگری و پیگیری تسهیلات مورد نیاز همکاری خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تجاری در طرح‌های گردشگری باید در چارچوب ضوابط تعریف شود و نباید امتیازهای در نظر گرفته‌شده برای توسعه گردشگری صرفاً به ساخت واحدهای تجاری منجر شود و سایر بخش‌های طرح بدون اجرا باقی بماند.

وی محدودیت منابع دولتی را یکی از دلایل ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و گفت: اولویت ما فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران است و در این مسیر برای معرفی فرصت‌ها و حمایت از برنامه‌های شهرداری همراهی خواهیم کرد.

آشوراده و اسکله؛ مکمل یکدیگر در توسعه گردشگری منطقه

فعالی با تأکید بر ارتباط مستقیم توسعه گردشگری جزیره آشوراده و بندرترکمن اظهار کرد: نمی‌توان برای آشوراده و بندرترکمن برنامه‌های جداگانه در نظر گرفت، چراکه رونق گردشگری جزیره باید به تقویت فعالیت‌های اقتصادی اسکله و بازارچه و در نهایت بهبود معیشت جامعه محلی منجر شود.

وی افزود: اجرای طرح گردشگری آشوراده باید بر اساس مصوبات کمیته طبیعت‌گردی و متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های زیست‌محیطی جزیره انجام شود. در کنار آن، ایجاد امکانات پشتیبان در محدوده خشکی، به‌ویژه خدمات اقامتی، برای تکمیل زنجیره گردشگری منطقه ضرورت دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به اهمیت پیش‌بینی مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران گفت: شرایط واگذاری عرصه و مفاد قراردادها باید متناسب با حجم سرمایه‌گذاری و با نگاه بلندمدت تنظیم شود تا اجرای زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذار توجیه‌پذیر باشد.

وی از اختصاص نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و سامان‌دهی قلعه آشوراده در دوره مسئولیت خود در استان خبر داد و گفت: پیگیری طرح گردشگری آشوراده همچنان از اولویت‌های اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم اقدامات انجام‌شده به نتایج ملموس برای مردم منطقه منتهی شود.

فعالی افزایش ماندگاری گردشگران را نیازمند تنوع‌بخشی به جاذبه‌ها و خدمات دانست و اظهار کرد: حضور مسافران در اسکله و بازار به‌تنهایی برای رونق گردشگری کافی نیست و باید مجموعه‌ای از امکانات تفریحی، اقامتی و خدماتی فراهم شود تا گردشگران زمان بیشتری را در منطقه سپری کنند.

وی همچنین بر ضرورت اختصاص سهم مناسب گردشگری از اعتبارات شهرستان تأکید کرد و گفت: فرمانداری و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان باید در تأمین منابع مورد نیاز مشارکت داشته باشند و تعهدات اعتباری استان نیز در کنار منابع ملی برای استمرار طرح‌های توسعه‌ای محقق شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان اضافه کرد: تنظیم تفاهم‌نامه مشترک میان شهرداری و اداره‌کل می‌تواند مسئولیت هر مجموعه را مشخص و منابع را به سمت ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز هدایت کند. با ورود سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی نیز زمینه ایجاد درآمدهای پایدارتر برای شهرداری و توسعه خدمات شهری فراهم خواهد شد.

بازگشت ۱۶ هکتار از عرصه اسکله به شهرداری بندرترکمن

در ادامه این نشست، رحمان‌بردی قاضی‌لار، شهردار بندرترکمن، از بازگشت ۱۶ هکتار از عرصه اسکله به شهرداری با همراهی و مساعدت دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: این اقدام با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری استانداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری محقق شد و فرصت تازه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این محدوده به وجود آورد.

وی افزود: پس از تحویل عرصه، عملیات اجرایی پروژه تجاری این محدوده آغاز شد و با وجود دشواری‌های موجود ادامه یافت، اما اکنون برای بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت، باید فعالیت‌های گردشگری، فرهنگی و تفریحی نیز در کنار بخش تجاری توسعه پیدا کند.

شهردار بندرترکمن با اشاره به ضرورت استفاده از دانش کارشناسان گردشگری اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری برای تبدیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به فرصت‌های مؤثر اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، به برنامه‌ریزی تخصصی نیاز دارد.

قاضی‌لار مجموعه سوارکاری، بازار ماهی‌فروشان، اسکله، ساحل و فرهنگ و پوشاک ترکمن را از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری این شهر برشمرد و گفت: بندرترکمن در تعطیلات نوروز و روزهای پایانی هفته میزبان شمار زیادی از مسافران است، اما بهره اقتصادی شهر از این میزان حضور همچنان متناسب با ظرفیت موجود نیست.

وی با اعلام آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شهر برای گسترش همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان افزود: مدیریت شهری آماده است در قالب تفاهم‌نامه مشترک، برای توسعه گردشگری اسکله و تأمین زمین یا فضای مورد نیاز اداره میراث‌فرهنگی شهرستان همکاری کند.

شهردار بندرترکمن همچنین پیشنهاد داد نشست‌های کارشناسی با حضور مدیران و کارشناسان گردشگری استان و شهرستان و مجموعه شهرداری برگزار شود تا برنامه‌های مشترک مشخص و بخشی از اقدامات مورد نیاز پیش از نوروز آینده به مرحله اجرا برسد.