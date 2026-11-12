به گزارش خبرنگار مهر، امامی یگانه عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌های کار، رفاه و توسعه تعاون، نمایندگان، کارآفرینان و مدیران استانی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه موضوعاتی مانند تعیین تکلیف درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها، طرح‌های اقتصادی بلاتکلیف سال‌های گذشته، تأمین تسهیلات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از گردشگری و تعیین تکلیف برخی مراکز متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.

امامی‌یگانه افزود: یکی از موضوعات مهمی که در دو سال گذشته با تأکید رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته، موضوع سرمایه‌گذاری بوده است. در همایش سرمایه‌گذاری و سفر رئیس‌جمهور، شاهد آغاز عملیات اجرایی ۴۹ طرح اقتصادی در بخش‌های گردشگری، صنعت، کشاورزی و به‌ویژه صنایع تبدیلی با سرمایه‌گذاری حدود ۹۵ همت هستیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان تصریح کرد: اردبیل از استان‌های دارای نرخ تورم پایین است و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در کاهش نرخ بیکاری رشد مطلوبی داشته‌ایم. استان اردبیل در نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی جمعیت آماده ورود به بازار کار، رتبه دوم کشور را دارد و در این راستا برای توسعه رسته‌های آموزشی و توانمندسازی برنامه‌ریزی شده است و از ظرفیت فنی‌وحرفه‌ای نیز در این حوزه استفاده خواهد شد.

استاندار اردبیل در پایان از حضور وزیر، نمایندگان، فعالان اقتصادی و مدیران استانی قدردانی کرد و گفت: مطالب مفیدی در این جلسه مطرح شد و مباحثی که از سوی وزیر مطرح خواهد شد، در قالب صورت‌جلسه تنظیم و پیگیری‌های استانی و ملی انجام خواهد شد.