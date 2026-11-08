به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، در اوایل سال جاری میلادی یادداشتی منتشر شد که در آن ادعا شده بود آلیس هوانگ، یک مدیر ارشد فناوری توسط وزارت امنیت دولتی چین برای جاسوسی از مدیر ارشد اجرایی انویدیا استخدام شده است.

نیویورک تایمز که قبلا اعلام کرده بود مدیر ارشد اجرایی انویدیا هدف سازمان اطلاعاتی چین بوده است، نخستین نشریه ای بود که درباره این یادداشت که توسط یک سازمان اطلاعاتی در آمریکا نوشته شده بود، گزارش داد. فایننشال تایمز نیز پس از آن درباره این یادداشت گزارش داد و همچنین مدعی شد جنسن هوانگ رابطه ای خصوصی با آلیس هوانک، یک مدیر ارشد در شرکت فناوری سنگاپوری به نام مگااسپید داشته است.

سخنگوی انویدیا به نشریه نیویورک تایمز گفت تعاملات هوانگ با آلیس هوانگ غیر معمول نبوده است و این شرکت اطلاعات محرمانه را با مشتریان به اشتراک نمی گذارد.

این نشریه در گزارش جداگانه «نیوماتریکس»، شرکتی چینی که مجوز وزارت بازرگانی آمریکا برای خرید تراشه های پیشرفته انویدیا را دارد، بررسی کرده است. اما خبرنگاران در نشانی دفتر ثبت‌شده شرکت «نیو ماتریکس» تنها با «ساختمانی خالی و خاکستری‌رنگ» روبه‌رو شدند؛ موضوعی که این نگرانی را به وجود آورد که شاید این شرکت پوششی برای یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی تحریم‌شده یا قرارگرفته در فهرست سیاه باشد.

سخنگوی انویدیا نیز اعلام کرد:ما بهترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های خود را و بخش عمده آنها را در آمریکا می فروشیم.