به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،این استعفا در پی انتشار گزارش‌هایی درباره روابط خارج از ازدواج او، از جمله ارتباط با یک تاجر چینی که مقام‌های آمریکایی او را مظنون به جاسوسی برای پکن می‌دانند، صورت گرفته است.

شرکت انویدیا روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) اعلام کرد جنسن هوانگ از سمت‌های رئیس، مدیرعامل و عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت استعفا داده است. این تصمیم بلافاصله اجرایی شده است.

بر اساس اطلاعیه رسمی شرکت، کولت کرس، معاون اجرایی و مدیر ارشد مالی انویدیا، به‌عنوان مدیرعامل موقت منصوب شده و تا زمان انتخاب جانشین دائمی، علاوه بر مسئولیت مالی، مدیریت اجرایی شرکت را نیز برعهده خواهد داشت. هیئت‌مدیره فرایند انتخاب مدیرعامل جدید را آغاز کرده و نامزدهای داخلی و خارجی را بررسی می‌کند.

همچنین هاروی سی. جونز، از اعضای باسابقه هیئت‌مدیره، به‌عنوان نخستین رئیس هیئت‌مدیره در تاریخ این شرکت منصوب شده است.

آغاز حاشیه‌ها با گزارش ارتباط با یک تاجر چینی

استعفای هوانگ پس از چند روز انتشار گزارش‌های جنجالی درباره روابط شخصی او و آغاز تحقیقات داخلی در انویدیا صورت می‌گیرد.

ماجرا پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط نزدیک هوانگ با آلیس هوانگ، مدیر اجرایی یک شرکت زیرساخت هوش مصنوعی مستقر در سنگاپور به نام مگاسپید، مورد توجه قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا این زن را به ظن همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی چین و انتقال اطلاعات به پکن زیر نظر داشته‌اند.

این موضوع با توجه به جایگاه انویدیا در صنعت تراشه و محدودیت‌های صادرات فناوری‌های پیشرفته به چین، نگرانی‌هایی درباره احتمال دسترسی عوامل خارجی به اطلاعات حساس این شرکت ایجاد کرد.

هیئت‌مدیره انویدیا در هشتم نوامبر اعلام کرد تحقیقات مستقلی را درباره گزارش‌های مربوط به احتمال هدف قرار گرفتن جنسن هوانگ در یک عملیات اطلاعاتی خارجی آغاز کرده است. در این اطلاعیه تأکید شده بود که شرکت در آن زمان دلیلی برای باور به افشای اطلاعات محرمانه انویدیا یا به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا ندارد و هوانگ نیز با تحقیقات همکاری خواهد کرد.

گزارش دوم درباره رابطه با یکی از مدیران انویدیا

در ادامه، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد هوانگ با کیمبرلی پاول، معاون بخش سلامت انویدیا که مستقیماً زیر نظر او فعالیت می‌کند، نیز رابطه خارج از ازدواج داشته است.

انتشار این گزارش در یازدهم نوامبر، ابعاد تازه‌ای به بحران مدیریتی شرکت داد. در همین روز، وال‌استریت ژورنال از احتمال برکناری هوانگ و بررسی آینده مدیریتی او در هیئت‌مدیره خبر داد.

رویترز نیز گزارش داد هیئت‌مدیره انویدیا جلسه‌ای برای بررسی وضعیت مدیرعامل این شرکت برگزار کرده است. این تحولات در حالی رخ داد که هیئت‌مدیره چند روز پیش‌تر حمایت خود را از هوانگ و تیم مدیریتی شرکت اعلام کرده بود.

در نهایت، هوانگ از سمت‌های مدیریتی و عضویت در هیئت‌مدیره کناره‌گیری کرد.