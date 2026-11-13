به گزارش خبرنگار مهر، آئین وداع و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح جمعه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر پیکرهای مطهر این شهدای گمنام اقامه نماز کرد و پس از آن آئین تشییع شهدا با حضور اقشار مختلف مردم قم آغاز شد.

امنیت کشور مدیون خون شهداست

سردار جمیری فرمانده سپاه استان قم در این مراسم با اشاره به جایگاه و شأن والای شهدا اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور را مدیون همه شهدا هستیم و نیروهای مسلح نیز ادامه‌دهنده راه و مسیر شهدای گرانقدر هستند.

وی افزود: نیروهای مسلح در راستای دفاع از کیان کشور از هیچ‌گونه جانفشانی دریغ نمی‌کنند.

پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام پس از اقامه نماز، بر روی دستان مردم ولایتمدار شهر مقدس قم از حرم مطهر بانوی کرامت به سمت میدان جهاد در حال تشییع است.

در این آئین، اقشار مختلف مردم قم با حضور در مسیر تشییع، پیکرهای مطهر شهدای گمنام را بدرقه می‌کنند.

پس از پایان آئین تشییع نیز پیکرهای مطهر این شهدا به برخی مناطق استان قم منتقل می‌شود تا در مکان‌های پیش‌بینی‌شده به خاک سپرده شوند.