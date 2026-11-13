https://mehrnews.com/x3dBkj ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹ کد مطلب 7009268 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹ آغاز اجتماع عظیم فاطمیون در مشهد مشهد- اجتماع عظیم فاطمیون و تشییع پیکر ۱۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح جمعه در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 7009268 کپی شد مطالب مرتبط مشهد پیش از آغاز اجتماع عظیم فاطمیون و تشییع پیکر شهدای گمنام حضور پرشور مردم انقلابی مشهد در تشییع پیکر مطهر ۱۵ شهید گمنام برگزاری اجتماع بزرگ فاطمیون و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در مشهد بانوان فاطمی رشت با مهر از مطالبه خونخواهی امام شهید میگویند فاطمیون در مشهدالرضا(ع) عهدی دوباره با مادر ولایت بستند تشییع پیکر مطهر ۱۵ شهید گمنام در مشهد تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان مرزی خواف برچسبها اجتماع فاطمیون مشهد شهید گمنام
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