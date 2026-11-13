به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مرسدس‌بنز در پی اختلاف با نمایندگان کارگری بر سر کاهش هزینه‌های تولید و نیروی انسانی، تصمیم گرفته است سرمایه‌گذاری‌های آتی در کارخانه‌های آلمان را متوقف کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هزینه بالای تولید در آلمان و افت تقاضا برای خودروهای دارای موتور احتراقی، فشار مضاعفی بر خودروسازان این کشور وارد کرده است.

به نوشته رویترز، مدیریت مرسدس‌بنز پیش‌تر نیز درباره احتمال تعطیلی دو کارخانه هشدار داده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد برنامه کاهش هزینه‌ها ممکن است از توقف سرمایه‌گذاری فراتر برود و به تغییر ساختار تولید و کاهش ظرفیت کارخانه‌ها منجر شود.

بحران فقط به مرسدس‌بنز محدود نیست

فشارهای اقتصادی بر صنعت خودرو آلمان به مرسدس‌بنز محدود نمی‌شود و فولکس‌واگن نیز در حال اجرای برنامه‌های گسترده برای کاهش هزینه‌هاست.

قرار است فولکس‌واگن در ۲۴ نوامبر مذاکرات خود را با اتحادیه کارگری IG Metall ادامه دهد. برنامه‌های این شرکت برای بازسازی ساختار تولید، احتمال حذف تا ۱۰۰ هزار شغل و تعطیلی چهار کارخانه در آلمان را مطرح کرده است؛ هرچند این موارد در چارچوب برنامه‌ها و مذاکرات قرار دارند و نباید به‌عنوان اخراج یا تعطیلی قطعی تلقی شوند.

هم‌زمان، اختلاف میان مدیریت شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارگری بر سر کاهش هزینه نیروی انسانی، نگرانی‌ها درباره احتمال اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری را افزایش داده است.

زنجیره تأمین خودرو نیز زیر فشار قرار دارد

بحران صنعت خودرو آلمان به شرکت‌های بزرگ خودروساز محدود نمانده و قطعه‌سازان نیز در حال کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی هستند.

شرکت قطعه‌سازی شفلر در سوم نوامبر اعلام کرد قصد دارد ۳۴۶۰ شغل را در ۱۶ مرکز خود در اروپا کاهش دهد و پنج سایت تولیدی را تعطیل کند. از مجموع مشاغل موردنظر برای حذف، حدود ۲۶۶۰ شغل در آلمان قرار دارد که قرار است تا سال ۲۰۲۸ کاهش یابد.

شفلر ضعف تقاضا برای خودروهای احتراقی، کندی روند پذیرش خودروهای برقی و رقابت شدید در بازار جهانی را از عوامل اصلی این تصمیم اعلام کرده است.

این شرکت انتظار دارد اجرای برنامه کاهش هزینه‌ها تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود ۳۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ایجاد کند؛ در حالی که هزینه یک‌باره اجرای این برنامه حدود ۴۸۰ میلیون یورو برآورد شده است.

هشدار درباره آینده اشتغال در صنعت خودرو

ابعاد بحران در صنعت خودروی آلمان تنها به برنامه‌های اعلام‌شده شرکت‌ها محدود نمی‌شود. مؤسسه مشاوره رولاند برگر برآورد کرده است که تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۲۰۰ هزار شغل در صنعت خودروی آلمان ممکن است از بین برود.

افزایش رقابت خودروسازان چینی، هزینه‌های بالای تولید، تغییر فناوری و حرکت به سمت خودروهای برقی از جمله عواملی هستند که ساختار سنتی صنعت خودرو آلمان را تحت فشار قرار داده‌اند.

در چنین شرایطی، توقف سرمایه‌گذاری مرسدس‌بنز و برنامه‌های کاهش هزینه فولکس‌واگن و قطعه‌سازانی مانند شفلر، نشانه‌هایی از دشوارتر شدن شرایط فعالیت تولیدکنندگان خودرو در آلمان است.

صنعت خودرو یکی از پایه‌های مهم اقتصاد آلمان و از منابع اصلی اشتغال صنعتی این کشور به شمار می‌رود. از این رو، تداوم روند کاهش تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند پیامدهایی فراتر از شرکت‌های خودروساز داشته باشد و بر فعالیت قطعه‌سازان، پیمانکاران، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌های وابسته نیز اثر بگذارد.

به این ترتیب، چالش کنونی صنعت خودرو آلمان صرفا رقابت بر سر فروش خودروهای جدید نیست؛ بلکه مسئله اصلی، حفظ توان تولید صنعتی و اشتغال در شرایطی است که هزینه تولید افزایش یافته و رقابت جهانی با سرعت بیشتری در حال تغییر است.