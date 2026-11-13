به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی در نشست تشریح رویکرد تحولی سازمان بسیج سازندگی در اصفهان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و مقاومت، اظهار کرد: حرکت‌های جهادی در کشور سابقه‌ای طولانی دارد و از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی تا تشکیل رسمی بسیج سازندگی در سال ۱۳۷۹، همواره جهادگران نقش مهمی در خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به تشکیل بسیج سازندگی به فرمان رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون آن در سال ۱۳۸۶ افزود: امروز با توجه به شرایط کشور و ظرفیت‌های گسترده مردمی، نیازمند بازنگری در رویکردها و حرکت به سمت استفاده مؤثرتر از توان مردم هستیم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اقدامات جهادگران در مناطق آسیب‌دیده گفت: در جنگ رمضان، جهادگران اصفهانی با وجود حجم بالای خسارات و کمبود حمایت‌های نهادی، با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و امکانات محدود، در میدان خدمت‌رسانی حضور یافتند که این اقدامات نشان‌دهنده ظرفیت بالای گروه‌های جهادی است.

مردمی‌سازی دولت و واگذاری امور به تشکل‌های مردمی

زهرایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ایجادشده در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بر اساس بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده است بخشی از امور تصدی‌گری خود را به تشکل‌های مردمی واگذار کند.

وی ادامه داد: آیین‌نامه واسپاری امور به گروه‌ها و مجموعه‌های جهادی نیز ابلاغ شده است و این موضوع می‌تواند بخشی از موانع قانونی پیش روی فعالیت‌های مردمی و جهادی را برطرف کند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور مردمی‌سازی را یکی از مهم‌ترین رویکردهای پیش روی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم بیش از گذشته در حل مسائل و اداره امور جامعه نقش‌آفرینی کنند.

اصالت به کنشگر داده می‌شود، نه صرفاً محصول

زهرایی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد بسیج سازندگی اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها بر اجرای مستقیم پروژه‌ها، انعقاد قراردادهای ملی و تزریق بودجه متمرکز بود و در این نگاه، اصالت بیشتر به محصول داده می‌شد.

وی افزود: امروز باید از تصدی‌گری مستقیم عبور کنیم و به سمت تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و حمایت از کنشگران مردمی حرکت کنیم؛ چرا که در رویکرد تحولی، اصالت به کنشگر داده می‌شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب، پنج محور «هر ایرانی یک بسیجی»، گسترش گروه‌های جهادی، همگرایی میان نهادها، ارائه خدمات اجتماعی اثربخش و مسجدمحوری را از مهم‌ترین محورهای این رویکرد برشمرد.

«هر ایرانی یک بسیجی» به معنای صدور کارت نیست

زهرایی در تبیین شعار «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: منظور از این شعار صدور کارت بسیج برای همه مردم نیست، بلکه باید عرصه‌های خدمت و نقش‌آفرینی را به گونه‌ای گسترش دهیم که هر ایرانی علاقه‌مند به حل مسائل کشور بتواند در میدان حضور داشته باشد.

وی افزود: هر فردی که برای حل مسائل جامعه و خدمت به مردم کنشگری می‌کند، از نگاه ما یک بسیجی است و باید زمینه فعالیت و اثرگذاری چنین افرادی فراهم شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان بر نقش «افراد کمر بسته» در پیشبرد حرکت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: این افراد به دلیل برخورداری از شبکه اجتماعی، نفوذ کلام و محبوبیت در محله‌ها و روستاها، می‌توانند به عنوان حلقه‌های میانی و لوکوموتیو حرکت جامعه عمل کنند.

زهرایی خاطرنشان کرد: رویکرد ما شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی این کنشگران است تا مردم بیش از گذشته میدان‌دار حل مسائل خود باشند و ظرفیت‌های مردمی در مسیر پیشرفت و خدمت‌رسانی به کار گرفته شود.