به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر امروز در میان استقبال مردم مومن و شهیدپرور وارد بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شد.

تشییع پیکر مطهر این شهدا امروز در مسیر شهرستان‌های فاروج و شیروان با استقبال مردم و مسئولان همراه بود و عصر امروز پیکر این کبوتران خونین بال برای تشییع و تدفین وارد بجنورد شد.

مردم بجنورد پیکر مطهر این شهیدان را از میدان جانباز مقابل مسجد امام رضا (ع) تا مسجد انقلاب این شهرهمراهی و مراسم وداع با شهدا را در این مسجد برگزار کردند.

قرار است فردا پیکر مطهر دوتن از شهدای گمنام پس از تشییع در بخش حصار گرمخان و دوتن دیگر در شهر پیش قلعه شهرستان مانه و سملقان خاکسپاری شود.

همچنین همزمان با تشییع پیکرشهدای گمنام، پیکر مطهر شهید مشهدقلی رهنورد از اهالی روستای نرگسلوی شهرستان بجنورد که از شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس است، بردوش مردم شهیدپرور بجنورد تشییع و سپس در مزار شهدای این شهر به خاک سپرده خواهد شد.