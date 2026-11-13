https://mehrnews.com/x3dBjq ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰ کد مطلب 7009224 استانها همدان استانها همدان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰ میثاق نسل امروز همدان با شهدای گمنام همدان-دانش آموزان همدانی به مدت یک هفته در سراسر استان همدان از پیکر مطهر شهدای گمنام پرشور استقبال کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 7009224 کپی شد مطالب مرتبط آیین تشییع پیکر ۲۰ شهید گمنام در اصفهان آغاز شد شیراز در آغوش لالههای گمنام؛ آغاز تشییع پیکرهای مطهر شهدا آغاز مراسم تشییع پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس در سنندج مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در تهران استقبال جامعه کشتی همدان از پیکر شهدای گمنام مردم گرگان با هفت شهید خوشنام دوباره عهد بستند برچسبها همدان شهید گمنام تشییع شهدا
نظر شما