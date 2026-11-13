به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فهیمی، خبرنگار باسابقه و عضو هیئت‌مدیره خانه مطبوعات مازندران، پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت‌.

این فعال رسانه‌ای از چهره‌های شناخته‌شده، خوشنام و باسابقه عرصه مطبوعات استان مازندران بود که سال‌ها از عمر خود را در مسیر اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای سپری کرد و در این سال‌ها در میان اهالی رسانه استان جایگاه و اعتباری ارزشمند داشت.

درگذشت این همکار رسانه‌ای، موجب تأثر و اندوه جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای مازندران شد.

خبرگزاری مهر، ضایعه درگذشت زنده‌یاد شهرام فهیمی را به خانواده محترم آن مرحوم، بستگان، همکاران و عموم فعالان رسانه‌ای استان مازندران تسلیت و تعزیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

یاد و خاطره تلاش‌های رسانه‌ای و خدمات آن مرحوم در عرصه اطلاع‌رسانی استان، گرامی و ماندگار خواهد بود.