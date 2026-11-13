به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان نمین اظهار کرد: نماز جمعه این هفته به امامت وی برگزار شد و در خطبه نخست، پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و با اشاره به فضایل، منزلت و جایگاه معنوی آن حضرت، ایشان را الگویی برجسته برای همه مسلمانان، به‌ویژه در عرصه‌های ایمان، اخلاق، عفاف، بندگی و مسئولیت‌پذیری معرفی کرد.

امام جمعه نمین گفت: در خطبه دوم نیز پس از توصیه مجدد نمازگزاران به تقوای الهی، به مهم‌ترین مسائل روز کشور و منطقه اشاره کرد و محورهای زیر را مطرح کرد:

وی افزود: در بخش مواضع رهبر معظم انقلاب، فرمایشات ایشان درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم بازخوانی و بر این نکته تأکید شد که غنی‌سازی از کشور خارج نخواهد شد و ادامه خواهد یافت. همچنین درباره تنگه هرمز و موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ این ظرفیت راهبردی و پایبندی به شروط اعلام‌شده کشور مطالبی بیان شد.

حجت‌الاسلام اسدزاده ادامه داد: با اشاره به بیانیه مجلس خبرگان رهبری و قدردانی از حضور هشت‌ماهه مردم در صحنه‌های مختلف، بر ضرورت حفظ اتحاد مقدس و همبستگی میان ملت ایران و مردم استان و شهرستان تأکید شد و اتحاد و وحدت عامل بازدارنده در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان دانسته شد.

وی با تأکید بر ضرورت عزتمندانه بودن هرگونه مذاکره و صیانت از حقوق و منافع ملت ایران، خاطرنشان کرد: با اشاره به رویکردهای مختلف سیاسی در آمریکا، سیاست‌های این کشور در قبال ایران باید بر اساس عملکرد آن ارزیابی شود، نه صرفاً تغییر احزاب و دولت‌ها.

امام جمعه نمین تصریح کرد: با اشاره به فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، از دولت و مسئولان خواسته شد برای حل مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت مالی و معیشت خانوارها و کاهش فشار بر مردم اقدامات جدی و مؤثری انجام دهند.

وی اضافه کرد: با اشاره به ضرورت توجه به معضلات اجتماعی و فرهنگی، موضوع حجاب و عفاف مورد تأکید قرار گرفت و خواستار برنامه‌ریزی و اقدام جدی دولت و مسئولان فرهنگی در این زمینه شد

حجت‌الاسلام اسدزاده گفت: با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مجلس خبرگان، موضوع خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز مطرح شد.

وی با ابراز تأسف از شرایط دشوار مردم غزه، به وضعیت اسفبار آوارگان و تخریب چادرهای محل اسکان آنان بر اثر بارندگی و شرایط نامساعد جوی اشاره کرد و خواستار توجه جدی سازمان‌های بین‌المللی و ملت‌های جهان به وضعیت مردم مظلوم فلسطین و حمایت از آنان شد. همچنین بر محکومیت این شرایط از سوی مردم شهرستان نمین تأکید کرد.

امام جمعه نمین ادامه داد: با اشاره به فرارسیدن روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در روز یکشنبه، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی تأکید شد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و جوانان به مطالعه و کتاب شد.

وی یادآور شد: با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روز جمعه، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ فاطمی و حضور در مراسم عزاداری آن بانوی بزرگ اسلام تأکید شد.

حجت‌الاسلام اسدزاده در پایان از حضور باشکوه و استقبال ارزشمند مردم شهرستان نمین و اهالی شهر حور در مراسم تشییع و استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام قدردانی کرد و از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم نیز به‌دلیل همکاری و تلاش در اجرای شایسته آن تشکر کرد.