خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: خطبه‌های این هفته نمازجمعه در شهرهای مختلف استان البرز، در حالی با محوریت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تحولات منطقه‌ای برگزار شد که امامان جمعه با پیوند دادن آموزه‌های فاطمی به مسائل روز جامعه، بر ضرورت عبور از باور و احساس به مسئولیت‌پذیری و اقدام عملی تأکید کردند؛ رویکردی که در کنار موضوعاتی همچون وضعیت غزه و لبنان، انسجام جبهه مقاومت و مقابله با انفعال در برابر ظلم، تصویری از دغدغه‌های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی خطیبان جمعه استان ارائه می‌دهد.

از ماهدشت و چهارباغ تا کرج و طالقان، تبدیل فاطمیه به یک الگوی رفتاری و اجتماعی، یکی از محورهای برجسته خطبه‌ها بود. امامان جمعه با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت(ع) نباید به مناسک و اظهار ارادت زبانی محدود شود، خواستار تجلی این باور در رفتار فردی و مسئولیت اجتماعی شدند.

در کنار این موضوع، وضعیت مردم غزه و جنوب لبنان و تداوم رنج آوارگان، بار دیگر مسئله مسئولیت کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی را به یکی از محورهای انتقادی نمازجمعه تبدیل کرد؛ موضوعی که با تأکید بر وحدت جبهه مقاومت و پرهیز از انفعال، به مباحثی درباره استقلال سیاسی، امنیت منطقه‌ای و حتی ضرورت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور پیوند خورد.

فاطمیه؛ از محبت اهل‌بیت تا مسئولیت در برابر جامعهنه

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، با تأکید بر ضرورت تبدیل عزاداری فاطمی به مسئولیت‌پذیری اجتماعی، گفت: فاطمیه‌ای که مورد نظر رهبر شهید انقلاب بود، از اشک و عزاداری عبور می‌کند و انسان را به مسئولیت و اقدام می‌رساند.

وی با بیان اینکه فاطمیه نباید صرفاً به فضایی برای تسکین عاطفی محدود شود، مسئولیت‌پذیری را متشکل از شناخت تکلیف، تعهد قلبی و اقدام مستمر دانست و تأکید کرد: اشک اصیل مقدمه است، نه مقصد؛ اشکی که تنها تسکین می‌دهد اما تکلیف را از یاد می‌برد، نمی‌تواند جامعه را به حرکت درآورد.

حجت‌الاسلام محمدعلی شریعتمداری، امام جمعه چهارباغ نیز با همین رویکرد، دو ویژگی مسئولیت‌آفرینی و تبدیل حسرت گذشته به تکلیف امروز را از شاخصه‌های فاطمیه مطلوب برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه عزاداری باید انسان را از حاشیه به متن مسائل جامعه بیاورد، اظهار کرد: گریه در عزای اهل‌بیت(ع) خوب است، اما کافی نیست؛ گریه باید انسان را بیدار کند و برای برخاستن، مبارزه و جهاد به میدان بیاورد.

وی با طرح این پرسش که امروز سهم هر فرد در دفاع از حق و مقابله با ظلم چیست، تصریح کرد: فاطمیه نباید انسان را در حسرت روزهای گذشته نگه دارد، بلکه باید مشخص کند در شرایط امروز چه وظیفه‌ای بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام محمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، نیز با استناد به حکمت ۱۵۰ نهج‌البلاغه، محبت اهل‌بیت(ع) را نیازمند هماهنگی میان باور و رفتار دانست و گفت: محبت اهل‌بیت(ع) صرفاً یک ادعای زبانی نیست، بلکه باید در رفتار، کردار و سبک زندگی انسان تجلی پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این موضوع را مسئله‌ای راهبردی و مرتبط با آینده و اقتدار کشور دانست و خواستار اجرای جدی‌تر قانون، حمایت از ازدواج جوانان، تأمین مسکن و اشتغال و رفع موانع اقتصادی فرزندآوری شد.

حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا، امام جمعه طالقان نیز با اشاره به سیره حضرت زهرا(س)، آن حضرت را الگویی برای بصیرت، حق‌طلبی و ایستادگی در برابر انحراف معرفی کرد و گفت: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان به بصیرت، صداقت، شجاعت در بیان حقیقت و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.

آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، نیز با تبیین سیره تربیتی حضرت زهرا(س)، اقتدار حقیقی را برخاسته از استحکام درونی، ارتباط با وحی و عقلانیت دانست و نماز و بندگی را از عوامل اصلی تقویت شخصیت انسان برشمرد.

وی با اشاره به حضور پیکرهای ۱۳ شهید گمنام در مصلی کرج، این شهدا را نماد عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران دانست و بر ضرورت گسترش فضاسازی شهری متناسب با ایام فاطمیه تأکید کرد.

غزه و لبنان؛ انتقاد از سکوت جهان اسلام در برابر فاجعه انسانی

بحران انسانی در غزه و وضعیت مردم جنوب لبنان، دومین محور برجسته خطبه‌های نمازجمعه استان البرز بود. امامان جمعه با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی، آوارگی خانواده‌ها، کمبود امکانات اولیه و شرایط دشوار ناشی از بارندگی و سرمای هوا، سکوت مجامع بین‌المللی و انفعال برخی دولت‌های اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.

آیت‌الله حسینی همدانی با انتقاد از عملکرد ناکارآمد مجامع بین‌المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار اقدام کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات شد و با اشاره به عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با این رژیم، بر ضرورت حمایت انسانی و عملی از مردم تحت ستم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام مجید صفدری، امام جمعه مهستان، نیز با اشاره به وضعیت آوارگان غزه و مردم جنوب لبنان، حمایت سیاسی و صدور بیانیه را برای مقابله با ابعاد این بحران کافی ندانست و گفت: نمی‌توان از مقاومت، وحدت و حمایت از مظلومان سخن گفت، اما در برابر رنج و آوارگی مردمی که سال‌ها هزینه این مسیر را پرداخته‌اند، بی‌تفاوت ماند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از جبهه مقاومت باید در عرصه‌های انسانی، امدادی، بازسازی و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم نیز نمود عملی داشته باشد، وحدت جبهه‌ها را نیازمند آثار ملموس در میدان عمل دانست.

حجت‌الاسلام علی رحمتی‌نیا، امام جمعه طالقان، نیز با اشاره به ادامه حملات و فشارهای رژیم صهیونیستی با وجود اعلام آتش‌بس، نسبت به تشدید بحران انسانی در غزه هشدار داد و خواستار خروج کشورهای اسلامی از موضع انفعال و تلاش عملی و دیپلماتیک برای رساندن کمک‌های بشردوستانه شد.

حجت‌الاسلام قادر محمدی، امام جمعه فردیس، نیز شرایط مردم غزه و شیعیان لبنان را زخمی بر وجدان بشریت توصیف کرد و با اشاره به آب‌گرفتگی چادرهای خانواده‌های آواره، مسئولیت این فاجعه را علاوه بر رژیم صهیونیستی، متوجه نهادهای بین‌المللی دانست.

وی با انتقاد از عملکرد نظام حقوقی بین‌المللی گفت: قوانین بین‌المللی تا زمانی کارآمد و مؤثر جلوه می‌کنند که منافع استکبار جهانی را تأمین کنند؛ اما امروز در جنایات غزه و لبنان، حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟

حجت‌الاسلام نورپور، امام جمعه کمالشهر نیز با ابراز تأسف از وضعیت زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع غزه در چادرهای غرق در آب، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و سران کشورهای اسلامی را به دلیل سکوت در برابر این شرایط مورد انتقاد قرار داد.

هشدار امامان جمعه البرز درباره انفعال و اختلاف‌افکنی

در کنار مسئله فلسطین و لبنان، حفظ انسجام داخلی و مقابله با جریان‌های تضعیف‌کننده جبهه مقاومت، از دیگر محورهای سیاسی خطبه‌های این هفته بود.

امام جمعه کرج با هشدار نسبت به جریان‌هایی که با ادبیات مذهبی و مواضع ظاهراً خیرخواهانه، سازش با ظلم و انفعال در برابر سلطه را ترویج می‌کنند، جریان نفاق را یکی از آسیب‌های جدی جبهه حق دانست.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به روایت‌هایی درباره حسن بصری و تعبیر «سامری امت» اظهار کرد: خطر سامری‌گری تنها در دور کردن مردم از دین خلاصه نمی‌شود، بلکه گاهی افراد با ظاهری دینی، جامعه را از مقابله با ظلم بازمی‌دارند.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت در جبهه حق، تصریح کرد: انسجام برای پیروزی ضروری است و هر فرد و جریانی باید نسبت خود را با جبهه حق و باطل روشن کند.

حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، نیز با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی، مقاومت و حضور مردم در صحنه را عاملی مؤثر در معادلات منطقه‌ای دانست و بر ضرورت حفظ آرامش، استمرار فعالیت‌های روزمره و آمادگی برای شرایط مختلف تأکید کرد.

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ، نیز با اشاره به شرایط تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، سه مسیر مذاکره برای تسلیم ایران، جنگ مستقیم و تشدید محاصره اقتصادی را پیش روی طرف مقابل دانست و تأکید کرد: تسلیم ملت ایران با توجه به استقامت مردم، وحدت مسئولان و توان نیروهای مسلح امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و تجاری کشور، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت دریای خزر و حمل‌ونقل ریلی را برای مقابله با فشارهای اقتصادی ضروری دانست.

امام جمعه مهستان نیز با اشاره به رابطه راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی چهره‌های سیاسی را به‌تنهایی عاملی برای تغییر سیاست‌های کلان این رژیم ندانست و بر ضرورت اتخاذ راهبردی روشن و فعال در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

معیشت مردم؛ آزمون کارآمدی تصمیمات اقتصادی

در کنار محورهای سیاسی و اعتقادی، بخشی از خطبه‌های این هفته به مسائل اقتصادی و معیشتی اختصاص داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد مطالبه ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها همچنان در کنار تأکید بر مقاومت و انسجام ملی قرار دارد.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، با انتقاد از نابسامانی بازار و افزایش قیمت‌ها، عملکرد دستگاه‌های مسئول را زیر سؤال برد و خطاب به وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد خواستار پاسخ‌گویی شد.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی مردم را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد، گفت: وضعیت آشفته بازار و قیمت‌ها خارج از این وضعیت و غیرمنطقی است و دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند.

امام جمعه طالقان نیز با انتقاد از تصمیم جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها، خواستار بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیمات پیش از اجرای آنها شد و تأکید کرد مقابله با قاچاق سوخت نباید به تحمیل هزینه‌های بیشتر بر رانندگان، مسافران و افرادی منجر شود که از طریق مسافرکشی امرار معاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا با بیان اینکه مقابله با قاچاق سوخت ضروری است، تصریح کرد: افزایش قیمت یا محدود کردن سهمیه‌ها تنها راه‌حل نیست و تصمیمات شوک‌آور و بدون پیوست اجتماعی می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.

در همین چارچوب، امام جمعه کمالشهر نیز با وجود تأکید بر ضرورت حفظ مقاومت، از دولت، مجلس و مسئولان خواست برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

از سوی دیگر، امامان جمعه محمدشهر و ساوجبلاغ با اشاره به قانون جوانی جمعیت، بر ضرورت حمایت عملی از خانواده‌ها تأکید کردند. تأمین مسکن و اشتغال جوانان، تسهیل ازدواج، کمک خیرین و کاهش هزینه‌های فرزندآوری از جمله مطالباتی بود که در این زمینه مطرح شد.

مجموع مواضع اقتصادی امامان جمعه البرز نشان می‌دهد که در کنار تأکید بر مقاومت در برابر فشارهای خارجی، مدیریت معیشت و حفظ توان اقتصادی خانوارها نیز به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است. از یک سو، هشدار درباره محاصره اقتصادی و ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری مطرح می‌شود و از سوی دیگر، انتقاد از گرانی، نابسامانی بازار و تصمیمات بدون پیوست اجتماعی نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی کشور تنها با تکیه بر ظرفیت‌های بیرونی محقق نمی‌شود.

اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی، نظارت مؤثر بر بازار، پرهیز از تصمیمات هزینه‌زا و حمایت واقعی از تولید و اشتغال، حلقه‌های مکمل مقاومتی هستند که در نهایت باید آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان شود.