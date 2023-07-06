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۱۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه خبر داد؛

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کهگیلویه/ ۴۵ خودرو توقیف شد

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کهگیلویه/ ۴۵ خودرو توقیف شد

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در کهگیلویه اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با مشارکت یگان‌های انتظامی و با تعامل پلیس راهور در محل‌های پرتردد و میادین شهر اجرایی شد.

وی اهداف طرح را ارتقای نظم، امنیت و آسایش و آرامش مردم با محوریت پیشگیری از تردد خودروها در ساعات ممنوعه و خودروهای بدون پلاک، پلاک مخدوش، موتورسیکلت‌های بدون مدارک و مزاحم به امنیت و آسایش مردم دانست و اظهار کرد: در این طرح ۴۵ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: مأموران در ادامه این طرح، ۷۶ نفر معتاد، ۱۷ سارق، یک نفر به جرم مالی و اقتصادی، یک نفر را به جرم شرارت، ۳ نفر را به جرم مفاسد اجتماعی، ۲ نفر مجرم قاچاق مواد مخدر، ۴ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۶ نفر به جرم قاچاق کالا و ۱۳۹ نفر با سایر جرایم را دستگیر و ۱۷ قبض سلاح غیر مجاز کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 5829243

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    نظرات

    • بیژ IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
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      پاسخ
      واقعا خسته نباشید. مخصوصا ماشین های بدون پلاک، پلاک مخدوش و موتور سیکلت سوارهای بیکار و علاف که هدفشون فقط ایجاد مزاحمت برای مردم هست.

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