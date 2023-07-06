اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کهگیلویه/ ۴۵ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با مشارکت یگان‌های انتظامی و با تعامل پلیس راهور در محل‌های پرتردد و میادین شهر اجرایی شد.

وی اهداف طرح را ارتقای نظم، امنیت و آسایش و آرامش مردم با محوریت پیشگیری از تردد خودروها در ساعات ممنوعه و خودروهای بدون پلاک، پلاک مخدوش، موتورسیکلت‌های بدون مدارک و مزاحم به امنیت و آسایش مردم دانست و اظهار کرد: در این طرح ۴۵ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: مأموران در ادامه این طرح، ۷۶ نفر معتاد، ۱۷ سارق، یک نفر به جرم مالی و اقتصادی، یک نفر را به جرم شرارت، ۳ نفر را به جرم مفاسد اجتماعی، ۲ نفر مجرم قاچاق مواد مخدر، ۴ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۶ نفر به جرم قاچاق کالا و ۱۳۹ نفر با سایر جرایم را دستگیر و ۱۷ قبض سلاح غیر مجاز کشف و ضبط کردند.