روح‌اله محمدخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نهایی‌شدن قرارداد توزیع شیر مدارس با یکی از شرکت‌های داخل استان در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: اعتبار در نظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته، بخشی از آن نیز به تأمین تغذیه رایگان دانش‌آموزان اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: از مجموع اعتبار این طرح، ۱۴۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ درصد برای توزیع شیر و ۶۰ میلیارد ریال معادل ۳۰ درصد برای تأمین و توزیع تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی استان هزینه خواهد شد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش استان قزوین با اشاره به برنامه توزیع شیر در مدارس بیان کرد: در قالب این طرح، شیر مورد نیاز دانش‌آموزان در ۳۱ نوبت توزیع می‌شود و در صورت نهایی‌شدن قرارداد و فراهم‌شدن مقدمات اجرایی، توزیع شیر و اقلام تغذیه‌ای از هفته پایانی آبان‌ماه یا اوایل آذرماه آغاز خواهد شد.

محمدخانی با تأکید بر اجرای هم‌زمان برنامه توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی استان، ابراز امیدواری کرد این طرح پس از تکمیل فرایند قرارداد، در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا برسد.