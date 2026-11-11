به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یوسفی ظهر چهارشنبه با حضور در دبستان شاهد حضرت رقیه (س)، ضمن نظارت بر روند توزیع شیر رایگان میان دانش‌آموزان، اظهار کرد: این طرح از ۲۰ آبان‌ماه در مدارس ابتدایی دولتی شهرستان گناوه آغاز شده و ۵۲ مدرسه در مناطق شهری و روستایی را تحت پوشش قرار داده است.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت، بهبود وضعیت تغذیه و تقویت رشد جسمی دانش‌آموزان در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران کودکی و سال‌های نخست تحصیل افزود: تأمین مواد غذایی مورد نیاز دانش‌آموزان، به‌ویژه در سنین رشد، نقش مؤثری در حفظ سلامت جسمی، تقویت بنیه، افزایش تمرکز و ایجاد نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی دارد.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس با همکاری عوامل اجرایی و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده دنبال می‌شود، تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به بهبود وضعیت تغذیه دانش‌آموزان، زمینه آشنایی بیشتر آنان با اهمیت مصرف مواد غذایی سالم و شکل‌گیری عادت‌های صحیح تغذیه‌ای را فراهم می‌کند.

یوسفی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی عادلانه دانش‌آموزان از برنامه‌های سلامت‌محور آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با اجرای منظم این طرح، دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در مناطق مختلف شهرستان، از جمله مناطق روستایی و کم‌برخوردار، از مزایای توزیع شیر رایگان بهره‌مند شوند.

وی در پایان، توجه به سلامت و تندرستی دانش‌آموزان را از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و بر اهمیت تداوم برنامه‌های حمایتی و تغذیه‌ای در مدارس تأکید کرد.