به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر سه شنبه در نشست تأمین، توزیع و تغذیه شیر رایگان مدارس اظهار کرد: طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان آغاز شده و تا ۲۹ اسفندماه امسال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دانش‌آموزان و کادر مدارس دولتی ابتدایی، مدارس استثنایی، عشایری، شبانه‌روزی و مدارس ضمیمه مشمول این طرح هستند.

عسکری با اشاره به اهمیت سلامت جسمی دانش‌آموزان بیان کرد: آموزش و پرورش در کنار وظایف آموزشی و تربیتی، توجه به سلامت جسمی و تغذیه مناسب دانش‌آموزان را از اولویت‌های خود می‌داند و اجرای برنامه‌های حمایتی و سلامت‌محور می‌تواند زمینه رشد بهتر آنان را فراهم کند.

اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان برای توزیع شیر رایگان

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از پیش‌بینی ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح توزیع شیر رایگان و تغذیه دانش‌آموزان خبر داد.

نادیا صداقت گفت: اداره‌کل آموزش و پرورش استان متولی اجرای این طرح است و استانداری بر روند اجرای آن نظارت دارد؛ همچنین دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، اداره‌کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای آن همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد اعتبار پیش‌بینی‌شده به تأمین شیر و ۳۰ درصد به بخش تغذیه اختصاص دارد، افزود: هدف از اجرای این برنامه ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان و بهبود الگوی تغذیه‌ای آنان است.

صداقت سرانه شیر اختصاص‌یافته به هر دانش‌آموز را ۲۰۰ سی‌سی در دو روز از هفته اعلام کرد و گفت: همه دانش‌آموزان مشمول از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای کامل برنامه، از نظارت بر کیفیت شیر و فرآیند توزیع آن خبر داد.