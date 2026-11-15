به گزارش خبرنگار مهر؛ تحولات اخیر پیرامون انویدیا و کناره‌گیری جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل باسابقه این شرکت، پیامدهایی فراتر از یک بحران مدیریتی در صنعت تراشه دارد. انویدیا طی سال‌های گذشته از یک تولیدکننده پردازنده‌های گرافیکی به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل شده و نفوذ خود را به حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، سیاست‌گذاری فناوری و مناسبات بین‌المللی گسترش داده است. از همین روی، بحران کنونی را باید در چارچوب تأثیر احتمالی آن بر ساختار رقابت جهانی هوش مصنوعی بررسی کرد. اهمیت مسئله در این است که تضعیف موقعیت انویدیا می‌تواند هم‌زمان ظرفیت رقابتی آمریکا را تحت فشار قرار دهد و فرصت‌هایی برای شرکت‌های رقیب و قدرت‌های فناوری دیگر ایجاد نماید.

جایگاه انویدیا در رقابت جهانی هوش مصنوعی صرفا ناشی از برتری سخت‌افزاری این شرکت نیست. هوانگ طی سه دهه شبکه گسترده‌ای از روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های راهبردی ایجاد کرده بود که شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌های پیشرفته، ارائه‌دهندگان خدمات ابری و حتی دولت‌های خارجی را به محصولات انویدیا وابسته می‌کرد. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که او در سال ۲۰۲۵ با رهبران کشورهایی مانند عربستان سعودی، بریتانیا و فرانسه دیدار کرده و در پیشبرد توافق‌های مرتبط با توسعه هوش مصنوعی بومی و تأمین تراشه نقش مؤثر داشته است.

در چنین ساختاری، خروج ناگهانی هوانگ می‌تواند فراتر از اختلال در مدیریت داخلی شرکت، بر اعتبار تعهدات تجاری و استمرار همکاری‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد. این مسئله برای آمریکا اهمیت راهبردی دارد، زیرا انویدیا یکی از ابزارهای اصلی گسترش نفوذ فناوری این کشور در زیرساخت‌های محاسباتی جهان محسوب می‌شود. با این حال، پیامد نهایی به توان مدیریت جدید در حفظ روابط و اجرای قراردادهای موجود بستگی خواهد داشت.

اختلال احتمالی در تأمین مالی زیست‌بوم هوش مصنوعی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران انویدیا به نقش این شرکت در تأمین مالی صنعت هوش مصنوعی مربوط می‌شود. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وبگاه تک‌کرانچ، انویدیا تنها در سال ۲۰۲۶ در ۱۰۵ دور تأمین مالی مشارکت داشته و طی سال‌های اخیر سالانه ده‌ها میلیارد دلار در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به توسعه زیرساخت‌های پردازشی، ارائه‌دهندگان خدمات استنتاج و شرکت‌های فعال در مدل‌های هوش مصنوعی اختصاص داشته است.

اهمیت این رویکرد در آن است که انویدیا با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا، منابع مالی لازم برای خرید محصولات خود را نیز فراهم می‌کرد. چنین سازوکاری ضمن تسریع توسعه زیرساخت‌ها، وابستگی شرکت‌های دریافت‌کننده سرمایه به اکوسیستم انویدیا را افزایش می‌داد. اکنون انتظار می‌رود کولت کرس، مدیر عامل موقت، سیاست محافظه‌کارانه‌تری در تخصیص سرمایه اتخاذ کند. کاهش این حمایت می‌تواند هزینه تأمین مالی استارتاپ‌ها را افزایش دهد و توسعه برخی پروژه‌های زیرساختی آمریکا را کندتر کند. در مقابل، محدود شدن پیوندهای مالی انویدیا با مشتریان، امکان ورود تأمین‌کنندگان جایگزین را افزایش خواهد داد.

فرصت رقابتی گوگل، آمازون و سایر تولیدکنندگان تراشه

بحران مدیریتی انویدیا در شرایطی رخ داده که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا پیش‌تر برای کاهش وابستگی به پردازنده‌های این شرکت اقدام کرده‌اند. گوگل با توسعه پردازنده‌های اختصاصی «TPU» و شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون با سرمایه‌گذاری در تراشه‌های اختصاصی هوش مصنوعی، در پی افزایش استقلال زیرساختی خود هستند. تک‌کرانچ همچنین گزارش داده که گوگل هم‌زمان با تحولات اخیر انویدیا دو تراشه جدید معرفی کرده است.

در این شرایط، احتمال بازنگری انویدیا در سیاست سرمایه‌گذاری و حمایت از مشتریان می‌تواند فرصت تازه‌ای برای گوگل، آمازون، «AMD» و دیگر رقبا فراهم کند. با این حال، مزیت انویدیا همچنان به اکوسیستم نرم‌افزاری «CUDA» و شبکه توسعه‌دهندگان آن وابسته است. بنابراین، بهره‌برداری رقبا از شرایط کنونی مستلزم ارائه ترکیبی رقابت‌پذیر از سخت‌افزار، نرم‌افزار و حمایت مالی خواهد بود. به عقیده کارشناسان، این تحولات ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش رقابت در بازار آمریکا منجر شود، بدون آنکه لزوما برتری جهانی این کشور را تضعیف کند.

چین و چالش کارآمدی محدودیت‌های صادراتی آمریکا

مهم‌ترین بعد ژئوپلیتیک بحران انویدیا به روابط این شرکت با چین و ابهامات مربوط به اجرای محدودیت‌های صادراتی آمریکا بازمی‌گردد. گزارش دیگری از تک‌کرانچ در ۱۳ نوامبر نشان می‌دهد که پژوهشی بر روی وزن‌های مدل‌های پیشرفته چینی، از جمله «DeepSeek V4» و «Kimi K3»، شواهدی از استفاده پردازنده‌های «Blackwell» در فرایند آموزش آن‌ها شناسایی کرده است. این یافته به‌تنهایی اثبات‌کننده نقض مقررات صادراتی نیست، زیرا امکان دسترسی شرکت‌های چینی به زیرساخت‌های پردازشی مستقر در کشورهای ثالث وجود دارد.

برآورد مؤسسه «Epoch AI» نیز حاکی از آن است که حدود دو میلیون تراشه پیشرفته در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از مسیرهایی با مقصد نهایی پنهان وارد چین شده‌اند. این داده‌ها پرسشی اساسی درباره اثربخشی راهبرد محدودسازی دسترسی چین به توان محاسباتی پیشرفته مطرح می‌کنند.

در سطح راهبردی، تشدید نظارت آمریکا بر صادرات تراشه می‌تواند هزینه دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری خارجی را افزایش دهد، اما هم‌زمان انگیزه سرمایه‌گذاری چین در صنعت تراشه داخلی را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، چنانچه محدودیت‌های صادراتی نتوانند دسترسی غیرمستقیم به توان پردازشی را مهار کنند، مزیت مورد انتظار واشنگتن از این سیاست نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، بحران انویدیا می‌تواند ضرورت بازنگری در سازوکارهای کنترل صادرات فناوری آمریکا را برجسته‌تر کند.

تأثیر احتمالی بحران انویدیا بر قیمت جهانی تراشه‌های هوش مصنوعی

از سوی دیگر، یکی از پیامدهای احتمالی کناره‌گیری جنسن هوانگ، تغییر در روند عرضه و قیمت‌گذاری تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. بر اساس گزارش رویترز، تأمین‌کنندگان آسیایی انویدیا، به‌ویژه در تایوان و کره جنوبی، نسبت به احتمال تغییر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و سفارش‌گذاری این شرکت ابراز نگرانی کرده‌اند. هوانگ طی سال‌های گذشته با تعهد به خرید گسترده و رزرو زودهنگام ظرفیت تولید شرکت‌هایی مانند «TSMC»، زمینه توسعه سریع زنجیره تأمین تراشه‌های پیشرفته را فراهم کرده بود. به گفته نیل شا، معاون پژوهشی مؤسسه «Counterpoint Research»، خروج وی احتمالا به کاهش سرمایه‌گذاری‌های تهاجمی انویدیا در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و توافق‌های بزرگ تجاری منجر خواهد شد.

این تحول می‌تواند از دو مسیر متفاوت بر قیمت جهانی تراشه‌ها تأثیر بگذارد. از یک سو، کاهش سرعت توسعه ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین، در صورت تداوم رشد تقاضای جهانی، ممکن است محدودیت عرضه را تشدید کرده و فشار بر قیمت پردازنده‌های پیشرفته و حافظه‌های پهن‌باند بالا (HBM) را افزایش دهد.

از سوی دیگر، کاهش سفارش‌های انویدیا یا انتقال بخشی از تقاضا به تولیدکنندگان رقیب می‌تواند در میان‌مدت قدرت قیمت‌گذاری این شرکت را تضعیف کند. با این حال، به گفته آرمینا روزنبرگ، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری «Minotaur Capital»، تراشه‌هایی که انویدیا طی یک تا دو سال آینده عرضه خواهد کرد، عمدتا طراحی شده و وارد فرایند تولید شده‌اند و برنامه‌های هزینه‌کرد مشتریان برای سال ۲۰۲۷ نیز به مدیریت این شرکت وابسته نیست. بنابراین، احتمال تغییر محسوس قیمت‌ها در کوتاه‌مدت محدود ارزیابی می‌شود و پیامد اصلی بحران بر قیمت جهانی تراشه‌ها به تصمیمات مدیریت جدید درباره توسعه ظرفیت تولید، استمرار قراردادهای تأمین و میزان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان جایگزین بستگی خواهد داشت.

آینده مدل‌های باز و رقابت بر سر حاکمیت هوش مصنوعی

یکی دیگر از پیامدهای احتمالی کناره‌گیری هوانگ، تغییر جهت حمایت انویدیا از مدل‌های دارای وزن باز است. هوانگ از حامیان اصلی توسعه این مدل‌ها بود و از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی مانند «Reflection AI» و حمایت از خانواده مدل‌های «Nemotron»، به تقویت این بخش کمک می‌کرد. همچنین، توافق خرید ۱۳ میلیارد دلاری «Hugging Face» و قرارداد مجوز فناوری شش میلیارد دلاری «Poolside» بیانگر اهمیت این حوزه در راهبرد انویدیا است.

کاهش احتمالی حمایت انویدیا از مدل‌های باز می‌تواند موقعیت شرکت‌های آمریکایی متکی بر مدل‌های اختصاصی را تقویت کند. در مقابل، توسعه‌دهندگان چینی مدل‌های باز ممکن است از تضعیف حمایت مالی و نهادی رقبای آمریکایی بهره‌مند شوند. البته استمرار منافع تجاری انویدیا در گسترش جامعه توسعه‌دهندگان، عاملی است که احتمال عقب‌نشینی کامل این شرکت از حمایت از مدل‌های باز را محدود می‌کند.

جمع‌بندی

بحران اخیر انویدیا را می‌توان آزمونی برای میزان وابستگی برتری آمریکا در هوش مصنوعی به یک شرکت و شبکه روابط شکل‌گرفته پیرامون مدیریت آن دانست. پیامدهای احتمالی این بحران در سه سطح قابل ارزیابی است:

افزایش عدم قطعیت در تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی

گسترش فرصت رقابتی تولیدکنندگان جایگزین

تشدید مناقشات ژئوپلیتیکی پیرامون دسترسی به تراشه‌های پیشرفته

با این حال، تضعیف انویدیا لزوما به معنای تضعیف متناسب آمریکا نیست، زیرا بخشی از فرصت‌های ایجادشده نصیب دیگر شرکت‌های آمریکایی خواهد شد. پیامد راهبردی مهم‌تر زمانی شکل می‌گیرد که اختلال در سرمایه‌گذاری و توسعه مدل‌های باز آمریکا، هم‌زمان با پیشرفت ظرفیت‌های مستقل چین و سایر بازیگران بین‌المللی استمرار یابد. در چنین وضعیتی، بحران انویدیا می‌تواند از یک تحول شرکتی به عاملی مؤثر در بازتوزیع قدرت در صنعت جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود.