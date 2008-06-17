واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی کشور در غرب مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی، ظهر امروز در آیین افتتاح بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اظهار داشت: در تلاشیم این طرح تا پایان سال جاری به نتیجه برسد و برای سال تحصیلی جدید در این واحد دانشجو جذب کنیم.

وی اظهار داشت: احداث این واحد در ارتقای سطح بهداشتی و فضای بهداشتی منطقه در استان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: مازندران از نظر شمار طرحهای عمرانی بخش بهداشت و درمان مقام اول را در کشور دارد.

به گفته لنکرانی، 34 طرح مصوب عمرانی در این استان وجود دارد که با تکمیل آنها 1200 طرح به طرحهای بیمارستانی مازندران اضافه می شود.

وی یادآور شد: در سه سال گذشته بیش از پنج هزار طرح نیمه کاره در بخش بهداشت و درمان کشور وجود داشت که هم اکنون بیشتر این طرحهای به بهره برداری رسیده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت در بخش طرحهای عمرانی با رشد سه برابری در سالهای اخیر روبرو بوده است.

بیمارستان 101 تختخوابی شهید بهشتی نوشهر در سه طبقه و در شش هزار متر مربع بنا احداث شد.

برای ساخت این مرکز درمانی 45 میلیارد ریال هزینه شده است.