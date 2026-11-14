به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ روندی افزایشی اما کم‌دامنه را تجربه می‌کند و قیمت بیشتر انواع طلا و قطعات سکه نسبت به میانگین معاملات روز گذشته افزایش یافته است.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلامی، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۳ هزار و ۹۷۴ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۴ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و در آستانه ورود به کانال ۲۵ میلیون تومان قرار دارد.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار با افزایش ۴۵ هزار و ۲۵۸ تومانی، ۳۳ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. مظنه هر مثقال طلا در تهران نیز با رشد ۱۴۷ هزار و ۱۴۹ تومانی به ۱۰۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی قیمت قطعات مختلف سکه نیز نشان می‌دهد بازار در معاملات امروز عمدتاً با افزایش قیمت همراه است؛ هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با رشد بیش از ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی به ۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

سکه تمام طرح جدید نیز با افزایش ۲۱۸ هزار و ۵۰۷ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، اکنون ۲۵۴ میلیون تومان قیمت دارد. نیم‌سکه با رشد ۷۴۹ هزار و ۲۵۴ تومانی به ۱۳۴ میلیون تومان و ربع‌سکه با افزایش ۵۱۸ هزار و ۶۰ تومانی به ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

در این میان، سکه یک‌گرمی بدون تغییر نسبت به میانگین روز گذشته در قیمت ۳۷ میلیون تومان قرار دارد.

دو بال اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، هر اونس طلا در معاملات شب گذشته با افزایش محدود ۵ دلار و ۳۲ سنتی معادل ۰.۱۴ درصد، در سطح ۳ هزار و ۸۸۱ دلار و ۷۵ سنت قرار گرفته است.

در بازار ارز نیز دلار با افزایش حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی و رشدی کمتر از ۲ درصد، در کانال ۲۷۰ هزار تومان و محدوده قیمتی ۲۷۱ هزار تومان دادوستد می‌شود.