به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف و با هدف صیانت از سلامت شهروندان، اداره نظارت بر اماکن عمومی با همکاری نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، از تعداد زیادی از واحدهای صنفی آرایشگاه زنانه در سطح شهرستان بازدید و بازرسی به عمل آورد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۶ واحد صنفی به دلیل فعالیت در حوزه امور پزشکی و درمانی و دخالت غیرمجاز در امر درمان شناسایی شدند که با هماهنگی قضائی، این واحدها پلمب و پرونده متصدیان آن‌ها برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: انجام اقدامات و خدمات پزشکی و درمانی در واحدهای صنفی فاقد مجوزهای قانونی، علاوه بر تخلف صنفی، می‌تواند سلامت و بهداشت عمومی شهروندان را با مخاطره مواجه کند.

وی از شهروندان خواست ضمن خودداری از دریافت خدمات پزشکی و درمانی از مراکز فاقد مجوز، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.