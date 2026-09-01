به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در راستای طرح نظارت بر واحدهای صنفی، یک واحد آرایشگاه زنانه در شهرستان خرم‌آباد را که به‌صورت غیرمجاز اقدام به مداخلات پزشکی (تزریق ژل، بوتاکس و سایر خدمات درمانی) می‌کرد، شناسایی کردند.

وی افزود: این واحد صنفی بدون داشتن مجوزهای لازم و تخصص مربوطه، سلامت شهروندان را با انجام اقدامات غیربهداشتی و غیراصولی به مخاطره انداخته بود که در همین راستا، پس از هماهنگی قضایی و با حضور کارشناس دانشگاه علوم پزشکی، از این واحد بازدید به عمل آمد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با اشاره به کشف اقلام غیرمجاز در محل، تصریح کرد: واحد مذکور برابر قانون پلمب و متصدی خاطی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرگرد کوهزادی با هشدار قاطع به افراد سودجو که سلامت عمومی مردم را فدای منافع شخصی می‌کنند، تأکید کرد: سلامت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه بهداشت و درمان که منجر به تهدید سلامت جامعه شود، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.