به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی، تخلف یکی از شرکت‌های فعال در زمینه صادرات کالا در ایفای تعهدات ارزی را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، یکی از مسئولان این شرکت به پلیس امنیت اقتصادی احضار و به پرداخت مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت ملزم شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و تخلفات اقتصادی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق شماره‌های ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی و ۱۱۰ گزارش کنند.