کشف پرونده تعهد ارزی ۹۹۰ میلیارد ریالی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سردار علیرضا دلیری از کشف پرونده تخلف تعهد ارزی به ارزش بیش از ۹۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با استعلام از مراکز دولتی، از وجود تخلف در ایفای تعهد ارزی یکی از شرکت‌های فعال در زمینه واردات کالا مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت که دریافت‌کننده ارز دولتی بوده است، به پلیس امنیت اقتصادی احضار شد و در نهایت به پرداخت مبلغ ۹۹۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال به صندوق ارزی دولت ملزم شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی با پلیس استان گفت: شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود درباره تخلفات اقتصادی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.