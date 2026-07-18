کشف تخلف تعهد ارزی هزار میلیارد ریالی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی مرتبط از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های تجاری مطلع شدند.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های مقدماتی یکی از مسئولان شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و اقدامات مربوط صورت گرفت.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات پلیسی مبلغ هزار میلیارد ریال تعهد ارزی این شرکت به صندوق ارزی دولت بازگردانده شد.

سردار نگهبان ضمن اشاره به سوء استفاده برخی از افراد حقیقی و حقوقی برای تعلل و فرار از پرداخت تعهدات ارزی گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را به پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.