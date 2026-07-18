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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

کشف تخلف تعهد ارزی هزار میلیارد ریالی در یزد

کشف تخلف تعهد ارزی هزار میلیارد ریالی در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف تخلف ارزی یک شرکت به میزان هزار میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی مرتبط از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های تجاری مطلع شدند.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های مقدماتی یکی از مسئولان شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و اقدامات مربوط صورت گرفت.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات پلیسی مبلغ هزار میلیارد ریال تعهد ارزی این شرکت به صندوق ارزی دولت بازگردانده شد.

سردار نگهبان ضمن اشاره به سوء استفاده برخی از افراد حقیقی و حقوقی برای تعلل و فرار از پرداخت تعهدات ارزی گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را به پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6891529

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