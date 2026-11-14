به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه احمدی از کشف یک محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در یکی از انبارهای شهر کرمانشاه خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در انبار یکی از تعاونی‌های مستقر در ترمینال شهید کاویانی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

احمدی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری کالا را شناسایی کردند و با هماهنگی قضائی برای بازرسی از انبار اقدام کردند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به نتیجه این بازرسی گفت: در جریان بررسی انبار، ۲ هزار و ۸۸۰ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد.

وی ارزش این محموله را سه میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای رسیدگی به موضوع ادامه دارد.