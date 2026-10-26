۱۱ هزار و ۹۹۱ قلم داروی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از کشف محموله‌ای شامل ۱۱ هزار و ۹۹۱ قلم انواع داروی قاچاق در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: ارزش این محموله بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۱۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری تعداد قابل‌توجهی داروی قاچاق در شهر کرمانشاه، مأموران پلیس امنیت اقتصادی بررسی موضوع و شناسایی محل نگهداری این اقلام را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند انبار محل نگهداری داروها را در یکی از شهرک‌های صنعتی کرمانشاه شناسایی کنند.

حاجیان تصریح کرد: پس از شناسایی محل، مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و همکاری سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، بازرسی از انبار را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازرسی، ۱۱ هزار و ۹۹۱ قلم انواع داروی قاچاق کشف شد که ارزش ریالی آن‌ها از سوی کارشناسان ۱۱۴ میلیارد ریال تعیین شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده قضائی برای این موضوع خبر داد و اعلام کرد: تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده در حال پیگیری است.