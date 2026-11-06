به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در دماوند خبر داد و اظهار کرد: این محموله در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از انبارها و سوله‌های یک واحد صنفی متخلف کشف شد.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از بررسی محل، مقادیری لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را شناسایی و کشف کردند و متهم این پرونده نیز برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی دماوند با اشاره به ارزیابی کارشناسان درباره ارزش اقلام مکشوفه تصریح کرد: ارزش تقریبی این کالاها ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

ملکی قاچاق کالا را از موانع رشد اقتصادی دانست و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از اولویت‌های پلیس برشمرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران گزارش کنند.