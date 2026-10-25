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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

۲۵۰ تن کود شیمیایی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

۲۵۰ تن کود شیمیایی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۲۵۰ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در انباری در حاشیه شهر کرمانشاه و دستگیری یک نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از کشف محموله بزرگی از کود شیمیایی قاچاق در یکی از مناطق حاشیه‌ای کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی درباره فعالیت یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، محل مورد نظر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، بازرسی از این انبار در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به نتیجه بازرسی‌ها تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۲۵۰ تن کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط شد.

سردار حاجیان ارزش این محموله را بر اساس ارزیابی کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: کشف این میزان کود شیمیایی در پی پیگیری‌های اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی انجام شده است.

وی همچنین از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: پس از کشف محموله و دستگیری متهم، پرونده‌ای برای انجام تحقیقات تکمیلی تشکیل شده است.

کد مطلب 6989606

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