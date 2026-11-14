به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد اکبری از کشف محموله بزرگی از لاستیک‌های قاچاق در دو انبار شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری تعداد زیادی لاستیک قاچاق در شهر کرمانشاه، مأموران پلیس امنیت اقتصادی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

اکبری افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، دو انبار محل نگهداری این کالاها را شناسایی کردند و پس از دریافت مجوزهای قضائی، بازرسی از این اماکن را انجام دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تشریح نتیجه بازرسی‌ها گفت: در جریان بررسی دو انبار، ۶۵۹ حلقه لاستیک قاچاق کشف شد که ارزش آن‌ها بر اساس ارزیابی کارشناسان ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی همچنین از دستگیری دو نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

اکبری مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با عوامل آن را از اولویت‌های پلیس استان دانست و تأکید کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد سودجو با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.